Genoveva Molinari renunció a la Mesa de Conducción de la UCR

La concejal mandato cumplido Genoveva Molinari renunció a la mesa de conducción del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, de la cual ocupaba el cargo de secretaria.

La nota de dimisión fue enviada al presidente del comité local, y es con carácter de indeclinable.

Los motivos de la renuncia responden a "diferencias insalvables con la actual conducción, que no pregona la apertura del comité y no fija una agenda política para trabajar en las demandas que exige la sociedad".

"No es posible aceptar que nuestros dirigentes solo se preocupen por establecer si está bien o no extender los mandatos como consecuencia de la crisis sanitaria, y no plantear una agenda que incluya las demandas de nuestra gente, y formular propuestas desde la discusión política, para solucionarlas", dijo.

“Parece que en esta ciudad, en este país, todo funciona de manera espectacular, y para nuestro comité lo único que tenemos para debatir son las prorrogas y como seguir atornillados y beneficiando a nuestros amigos”, agregó la ex edil.

Molinari había asumido en diciembre de 2018, producto de una lista de unidad. Había ocupado varios cargos en a nivel provincial y local, y ocupó la banca de concejal en el período 2015-2019.

"Cada vez que tuvimos la oportunidad de expresar nuestras diferencias lo hemos hecho, en el marco de la discusión interna del partido, y de las herramientas de la democracia partidaria", recordó Molinari, quien también habló en representación de la Agrupación Violeta, que el 4 de agosto del año pasado compulsó en la interna en la que enfrentó al aparato partidario, obteniendo un importante caudal de acompañamiento.

"Entonces nos tocó perder y aceptando el resultado como corresponde, fuimos a las elecciones generales, acompañando a nuestro candidato, y trabajando a destajo para que la UCR siga gobernando Viedma", remarcó la ex concejal.

Agregó: " pero el actual contexto nos ubica en una posición completamente disidente al del actual presidente y sus allegados, responsables directos de la histórica derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones del año pasado, tras 16 años de gobierno, derrota que nos dejó con un solo concejal y sin ningún integrante en el Tribunal de Cuentas".

“Seguiré haciendo radicalismo con los afiliados y afiliadas, vecinos y vecinas de mi ciudad”, finalizó.