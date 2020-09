El dirigente de Sol de Mayo respondió a los dichos de su par del Alto Valle, quien días atrás habló duramente del interventor de la Federación de Básquet de Río Negro, Juan Cruz Montoto, y también disparó contra los representantes del Valle Inferior al expresar que eran beneficiados por Jorge Carrasco y "no lo apoyaron".

"¿Qué teníamos que defender nosotros? ¿lo que él dice que fue una administración desprolija? que lo defiende él entonces, que formaba parte de eso y por algo debe decir que era desprolijo. Primero hay que mira para adentro, ser autocrítico, para después ver que hacen otros clubes", dijo Speciale en diálogo con el programa deportivo En el Ángulo.

"No se me ocurre que beneficios podríamos haber tenido los clubes del Valle Inferior. La verdad que no se a que se refiere cuando dice eso", agregó durante la charla por Radio Noticias.

Rony fue muy claro en sus dichos al señalar que "lo que está pasando marca que hubo desprolijidades y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer de acá en adelante. La CABB fue permisiva con el básquet de Río Negro, porque hoy estaría en condiciones de decir que está en falta total y no podría emitir su voto el 3 de octubre. Eso debería fijarse Andreotti antes de decir si defendimos o no a Carrasco".

Cabe recordar que Andreotti sostuvo que "la primera impresión que había tenido de Montoto era muy buena y me parecía una persona con buenas ideas. Después fue pasando todo esto y creo que está manejado por la CABB y tiene muchas presiones".

Ante esto, Speciale sostuvo que "es muy delicada la situación del básquet de Río Negro y él como presidente de la Asociación Alto Valle, que forma parta de la Federación, debería saberlo y tratar de sumar. La intervención no se da por el antojo de alguien, sino porque se supone que hubo irregularidades y por eso hay gente trabajando. Río Negro está en infracción, por eso no podemos decir que somos funcionales a la CABB".

En medio de la polémica, el próximo 3 de octubre se llevará adelante la asamblea de la CABB en la que se tratará la reforma del estatuto.

Andreotti planteó desde su punto de vista que la idea de la CABB es que "las asociaciones pasen a ser delegados de las federaciones".

"En ningún lado está la desaparición de las asociaciones. Algunos cuestionan que a la nueva CABB se suma la AdC con un voto, que todos los clubes van a poder elegir en un futuro a los presidentes de las federaciones. Bueno, ahora van a poder los clubes rionegrinos y también las asociaciones y ¿qué tiene de malo eso? ¿no es más democrático?", respondió sobre este tema el dirigente de Sol de Mayo.

"En ningún lado dice que las asociaciones van a desaparecer. A lo mejor puede desaparecer alguna que este en falta y tendrá que replantear algunas cosas, llamar a las elecciones, pero de ahí a decir que van a dejar de existir por el cambio del estatuto, la verdad yo no lo ví", cerró Rony Speciale.

