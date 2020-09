Los movimientos anticuarentena se hicieron oír en la Comarca

Los movimientos anticuarentena de la Comarca, autodenominados como republicanos, volvieron a gritar que se respeten las libertades individuales y los derechos constitucionales en medio de la pandemia.

La marcha se replicó en los principales puntos del país, pero tiene un condimento especial en la Comarca, ya que se produjo en plena crecida de contagios. Viedma tiene 156 casos activos y Patagones 39, con seis fallecimientos cada una de las ciudades hermanas.

La marcha fue convocada nuevamente por redes sociales, con el hashtag #19SqueSeVayanTodos.

Entre los principales reclamos, aparecieron los viejos pedidos de abrir la cuarentena, no a la reforma judicial, no a la liberación compulsiva de presos, no al endurecimiento al dólar y una peligrosa postura de que la vacuna que está en fase experimental por Oxford no sea obligatoria.

En nuestra zona, se respetaron las condiciones de distanciamiento, habida cuenta de que los manifestantes se movilizaron en autos con banderas albicelestes.

Sin embargo, en ciudades como San Carlos de Bariloche volvió a haber una acumulación de personas en el Centro Cívico, desafiando a que hayan más contagios de coronavirus.