Por los casos positivos en un geriátrico, Cévoli exhortó a “seguir cuidándonos”

Ante resultados positivos en una residencia geriátrica de Viedma de personas que contrajeron el virus de Covid-19, la presidenta del Concejo Deliberante, Maricel Cévoli, consideró que “no fue en vano todo lo que hicimos hasta ahora” y que la única manera de seguir cumpliendo las normas sanitarias y preservar a los grupos de riesgo es “seguir cuidándonos”.

“Este hecho no implica un fracaso en la búsqueda permanente de que Viedma salga adelante. Si bien es verdad que el status sanitario que logramos tener durante meses cayó ante la aparición y el crecimiento de los casos, estar en casa hoy es una necesidad, una situación de cuidado y debe vivirse como tal y no como un contexto de encierro”, explicó la concejala de JSRN.





Rutinas



A partir de su formación profesional como psicóloga, la titular del Deliberante propuso como herramienta buscar alternativas para armar procesos metódicos. “Si bien es cierto que tal vez en otro momento nos quejemos de la rutina, hoy es necesaria su implementación, para dar un orden y que no parezca una situación consecuente y que todo suceda o acontezca del mismo modo”.

Asimismo, resaltó que “decir no es tener la valentía y la capacidad de entender que a este virus lo frenamos entre todos y todas; decir no es un acto de concientización claro y de solidez de pensamiento; no es quedarse afuera. Al decir no, no estamos diciendo ‘somos distintos’; solo decimos ‘me cuido y cuido a los seres que más quiero”.





Proyectarse



También fue comprensiva sobre “un momento muy difícil, donde los rituales habituales no podemos hacerlos. Por eso, es muy necesario entender que todas estas normas que nos distancian y que no nos permiten ir adelante con lo que habíamos proyectado son necesarias para cuidarnos y cuidar a los demás”.

Por último, Cévoli aconsejó no quedarse “del lado de la situación negativa. Empecemos a pensarlo desde el proyecto, porque esto va a pasar y quedará en el recuerdo como una situación muy compleja que ha vivido la humanidad. Pero, para poder estar de ese lado, hay que empezar a pensarse hacia adelante”.