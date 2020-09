El rugby maragato quedó en Pampa y la vía

Maximiliano Raúl, quién es un referente del rugby maragato y formaba parte de la subcomisión de la disciplina en Deportivo Patagones, dialogó con En el Ángulo sobre a situación que atraviesa el deporte.

En primer lugar, explicó el alejamiento entre la disciplina y la institución de Carmen de Patagones.

“A principios de mayo, me llamó el presidente del club, Juan Ignacio Franco y me consulto si había alguna novedad deportiva, si de la URS habían dicho algo. Le comenté que por el momento no hay entrenamientos. Me consultó si habíamos empezado a abonar el canon por club a la unión. Le comentamos que no, que teníamos la intención de hacer un bingo. Después de eso me dijo, así sin más, nos reunimos con la subcomisión y decidimos que la disciplina no va a estar más”, contó.

“Le consulte por qué y me trasmitió que sentían que la disciplina había cumplido un ciclo, la mayoría de los argumentos rondaron en base a la época que había estado Gerardo (Paillalef). Sin embargo, en la reunión que tuvimos en diciembre habíamos hablado de estas cuestiones, y presentado la nueva subcomisión, pero el volvió al tema diciendo que en estos años la disciplina no había hecho inversión en la infraestructura”, continuó.

“Nosotros en lo que respecta a la cuota social del club no quedamos con deuda, quizá mes a mes teníamos alguna deuda, pero 2019 quedamos al día. Siempre se apuntó a lo que fue la gestión de Gerardo (Paillalef). Le comunique que no correspondía con una nueva subcomisión y en plena pandemia transmitirme esto, me dijo que la decisión está tomada, que después me iban a acercar el acta de la reunión de la Comisión Directiva. Pero esa acta, que iban a socializar, al día de hoy todavía no me llegó”, siguió.

“Quizás nosotros teníamos una mirada más social y no tanto a lo monetario. Respetamos la decisión del club, más allá del mal trago, las instalaciones son del Deportivo y no había mucho para discutir. La verdad que quedamos en Pampa y la vía”, expresó.

Finalmente, fue consultado sobre la posibilidad de continuar con la disciplina en otro espacio.

“Estamos haciendo gestiones con otras instituciones, pero la idea es continuar. No sé si en un ámbito municipal, en un ámbito de otro club o independiente, pero queremos continuar porque había muchos chicos y muchos quedaron federados”, explicó.

Escuchá la nota completa con Maximiliano Raúl:

“Si bien se dio de baja al Deportivo Patagones de la URS, la plaza administrativa la seguimos teniendo porque los chicos están federados y si quieren ir a jugar a otro club tenemos que darle el pase”, concluyó.