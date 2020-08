Vía Básquet reclama poder retomar la actividad

El entrenador Edgardo Sesma se refirió a su pedido mediante la red social Facebook para poder retomar las actividades con su proyecto social Vía Básquet que desarrolla en la Junta Vecinal del barrio Lavalle.

En declaraciones radiales al programa En el Ángulo, Sesma dijo que por el momento no recibieron la habilitación correspondiente para poder trabajar, al tiempo que remarcó que presentaron un protocolo.

"A veces uno tiene que recurrir a esto para ser escuchado y te puedan prestar atención. Lo que estamos esperando ahora es una respuesta, porque no estamos pidiendo algo extraordinario o fuera de lo normal", expresó.

"Cuando pasamos a fase 5 y comenzaron a reabrirse los clubes y los lugares de entrenamientos, nosotros nos pusimos contentos porque pensábamos que estábamos dentro de ese grupo que podía volver a trabajar, pero para nosotros no fue así", agregó.

Sesma explicó que "nosotros presentamos un protocolo apenas se habilitaron las actividades y no tuvimos respuestas. Lo que nos dijeron fue que no querían reabrir gimnasios con actividades municipales y los que dependen de las juntas vecinales".

En tanto, argumentó que "en el barrio tenemos todo con las medidas de prevención para realizar nuestra actividad, no estamos pidiendo nada raro. Me resulta extraño que me digan que el virus puede entrar en un edificio municipal y en otro lado no".

"Tenemos las dimensiones para trabajar en nuestro edificio y cuento con los elementos para que los chicos puedan entrenar de manera individual", añadió.

Sobre el proyecto, contó que "teníamos todo avanzado para sumarnos a la Asociación de Básquet Valle Inferior para participar de encuentros y el espacio para competir con las chicas de primera división. La pandemia frenó todo, pero las ganas las seguimos teniendo".

"Estaría bueno que llegue una respuesta rápida porque los chicos necesitan entrenar e integrarse. No queremos realizar la actividad a escondidas porque está mal", cerró.

Escuchá la nota con Edgardo Sesma en Radio Noticias: