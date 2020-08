Beneficios para trabajadores informales en la provincia

La gobernadora de Río Negro Arabela Carreras firmó junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, un convenio para llevar adelante en la Provincia el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP).

El programa se traducirá en una herramienta para trabajadoras y trabajadores informales que serán apoyados con créditos no bancarios y capacitaciones laborales.



La mandataria indicó que “es fundamental que incorporemos y fortalezcamos ciertos criterios, como devolver al ciudadano el protagonismo en el ascenso social en su economía. El modelo que hoy lleva adelante el Gobierno Nacional no descuida la asistencia cuando hay que brindarla, pero también genera herramientas para que cada una y cada uno, a través de su trabajo, encuentre la posibilidad de ir creciendo y recuperándose”.



Explicó que se acompañará el programa y se trabajará con organizaciones sociales de amplia presencia en el territorio, así como también se conformará una mesa de trabajo. “Tenemos la voluntad de apoyar estas iniciativas, además de siempre recibir respuestas por parte del Ministerio”, agregó la Mandataria.



Resaltó que la firma del convenio es el resultado del trabajo conjunto que llevan adelante entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el de Río Negro.



El Ministro Arroyo celebró firmar el convenio con la Provincia, y agradeció a la Gobernadora Carreras por el trabajo conjunto. “Ya hoy tenemos en la página del Ministerio 2646 rionegrinas y rionegrinos anotados. Y en el país hay 226.000 trabajadoras y trabajadores inscriptos en el programa”, destacó.



En relación al RENATEP, indicó que “este sistema posee un esquema donde se busca la articulación de créditos no bancarios, apoyo y capacitación laboral, apuntando a generar 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses. Es la puerta de entrada para poner en marcha la reconstrucción de la economía social”.



Del encuentro virtual también participaron el ministro de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro, Juan José Deco; y el equipo técnico del Ministerio nacional.