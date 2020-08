A la playa con barbijo y distancia social

Por Fernando Manrique

Viedma está pasando el momento más complicado desde que se inició la pandemia del coronavirus, con más de 20 casos activos y hasta se habla de una duplicación de esta cifra.



Aun así, se está proyectando un protocolo específico para la próxima temporada estival que será única en la historia. Es que lo más optimistas creen que la vacuna contra el covid-19 puede llegar recién en marzo de 2021 y mientras tanto hay que seguir delineando acciones en el día a día.



Uno de los puntos de mayor atención es lo que va a pasar con la alta concurrencia de personas a la playa, cuando las temperaturas sean más elevadas.



Una pequeña prueba de ello fue lo sucedido el último fin de semana con calor, donde varios viedmenses se hicieron presentes en la costanera y en el balneario El Cóndor.



El gran interrogante es ¿cómo se va a poder ir a la playa en este inusual 2020? En principio, Villa Gesell elaboró un protocolo con pautas mínimas que no salen de las normas actuales.

Allí se estableció el uso de barbijos en el ingreso y permanencia en la playa, distanciamiento interpersonal de 1,5 metros dentro y fuera del agua, cartelería señalética 100 metros antes de la entrada que indique nivel de saturación y riesgo de contacto estrecho, distancia de 4 metros en la instalación de sombrillas y calzado obligatorio en acceso y lugares de desplazamiento, mientras que a los guardavidas les competerá el uso de mascarillas y guantes.

Turismo de cercanía

Marco Magnanelli, secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Viedma, dialogó con Noticias y expresó: “El turismo que viene para Viedma, para el mundo en realidad, es un turismo de cercanía donde no va a haber grandes movimientos internacionales ni nacionales. Van a ser movimientos puntuales de no más de tres horas y media de viaje en auto y en lugares preferentemente pocos frecuentados y donde se pueda garantizar el distanciamiento social naturalmente”.

Explicó así que hay playas como Mar del Plata o Las Grutas donde la distancia será mucho más complicada, por la cantidad de gente, pero “nosotros acá vamos a poder garantizar el distanciamiento social con creces por la extensión que tenemos adentro de las playas. Ese nuevo valor turístico nos transforma en un destino codiciado”.

Además, remarcó que capacitaron a 85 personas sobre buenas prácticas sanitarias, lo que permitirá tener un sello de calidad distintivo.

Lo que todavía no se puede adelantar es el protocolo específico que se usará en esta temporada, ya que deben esperar las indicaciones del Ministerio de Salud nacional y de la cartera de Turismo a nivel país que dirige Matías Lammens.

Con seguridad, el confinamiento de 14 días para quienes provengan de afuera para vacacionar será impracticable, debido a que el turista deberá permanecer dos semanas en un hotel y recién ahí podría empezar a disfrutar sus vacaciones. Eso representaría altos costos económicos y de logística.

Hacer hisopados negativos particulares también es otra alternativa de difícil concreción, “porque hoy un examen de coronavirus particular sale 5 mil pesos y sería un costo importante para afrontar”.

Trabajo más intenso

Año tras año eran notas recurrentes los inadaptados con cuatriciclos en cualquier sitio, quienes se bañan en lugares no permitidos o incluso se vio el último sábado quienes no respetan el Memorial de Malvinas. Así las cosas, habrá que poner la lupa sobre las nuevas infracciones que esta vez ponen en riesgo la salud colectiva.

Magnanelli reconoció que habrá un “trabajo más intenso” por parte de todas las áreas, fundamentalmente Protección Ciudadana y Seguridad Vial que controlarán la ruta Provincial 1.

Indicó que las inspecciones con la policía de Tránsito en las rutas será fundamental, “para que la ida y la venida de El Cóndor sea más fluida y ver cuestiones de velocidad y demás. Pero el año pasado se trabajó bien en eso”, a la vez que los guardavidas tendrán una tarea de hormiga para impedir que se violen cuestiones como distanciamiento social o no compartir mates entre vecinos fuera del grupo familiar.

Si Viedma no tiene un colapso sanitario, se irá a buscar a los turistas que están a tres horas y media de viaje en vehículos “y ahí tenés un cúmulo de 600 mil personas que prácticamente no conocen Viedma. Son personas de todo el sur de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, que no miran para Viedma. Estamos haciendo piezas comunicacionales pensadas para ese sector, con segmentaciones específicas. También estamos apuntando al Valle Medio y al Alto Valle. Básicamente, todo lo que teníamos pensado del turismo de cercanía casualmente es el turismo que va a prevalecer en la época de pandemia. Todo esto si llegamos al verano en mejores condiciones, si podemos circular entre ciudades”.

Distancia segura

Ante la confusión generalizada que existe sobre lo que se puede hacer y lo que no, consultamos al funcionario local cómo debe ir un vecino a la hora de ir a mojar los pies al mar.

Detalló: “Hoy está permitida la circulación en la ciudad y las playas son parte de la ciudad. No hay ningún tipo de restricción a la circulación. Lo único que hoy no está permitido son las reuniones privadas, que en definitiva es allí donde se configuran los mayores eventos de contagios”.

“Se puede ir a tomar mates a la playa pero debe ser propio y único, no se puede compartir el mate con otra persona. Pero si vos te aseguras que estás con la distancia social cumplida y tenés tu mate no hay nada que te impida ir a tomar mates a la playa, siempre y cuando no lo compartas con otra persona. Esas son las modificaciones que tenemos que tener en los próximos meses. Lo que logramos hasta acá lo logramos juntos y tenemos que seguir cuidando lo que amamos para poder llegar a la temporada y para tener las otras cosas que amamos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros padres y a nuestros hijos” afirmó.

“Si queremos llegar al verano con la posibilidad de desarrollar el turismo en la ciudad, que haya trabajo en la ciudad y que haya posibilidad derivadas del turismo post pandemia tenemos que trabajar día a día cuidando lo que logramos” subrayó.

En definitiva, hoy tenemos una enorme batalla ganada contra el virus si mantenemos lo principal: el distanciamiento social, no compartir vasos, mates, utensilios con otras personas y la utilización de alcohol en gel de manera asidua cuando tocamos cosas en nuestra vida diaria.

Nunca antes la sociedad tuvo tanta responsabilidad en los destinos de ella misma. Si se cumplen las normas ya conocidas por todos, se puede garantizar el funcionamiento entero de la ciudad y lo más importante es que vamos a cuidar la vida de muchos conciudadanos.