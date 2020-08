Liga Nacional Senior: listas de buena fe definidas

Los equipos que formarán parte de la subsede Viedma de la Liga Nacional Senior presentaron sus respectivas plantillas para la primera etapa de la competencia.

Los nueve representantes de la Comarca ya conocen el camino que deberán sortear en la primera instancia del certamen. Resta esperar que la situación sanitaria lo permita para que la pelota comience a rodar.

Cabe recordar que en la primera fecha los enfrentamientos serán los siguientes: Defensores de Viedma vs Jorge Newbery, Asociación Civil Nattionale vs Deportivo Boulevard, San Lorenzo de Barrio Lindo vs Deportivo Cultural, y Villa Linch vs Deportivo Patagones. Tendrá fecha libre La Estrella.

Las listas definitivas