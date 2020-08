Día del Peluquero: un oficio que hace magia con las tijeras

Hoy martes 25 de agosto, se celebra el Día del Peluquero en conmemoración de la santificación del Rey Luis IX, quien le dio a su peluquero un título semejante a los caballeros y a los médicos en el siglo XIII.

En Argentina, la fecha se remonta a 1877, cuando Domingo Guillén (peluquero y director de teatro), organizó un evento en el Teatro porteño Coliseo, al que asistieron 400 personas y dónde se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros.

Más tarde, en 1940, el Congreso decretó oficialmente el 25 de agosto como Día del Peluquero.

Pero sin hacer tanto revisionismo histórico, dialogamos con dos peluqueras de vasta experiencia en Viedma, quienes contaron cómo se trabaja hoy en día.

María Alejandra Rost, estilista y empresaria local que tiene a su cargo la peluquería Pía Riechert en 25 de Mayo 487, expresó a Noticias que hace 18 años que trabaja en esta actividad.

Sus inicios fueron en Las Grutas y hace nueve años que se instaló frente a la Residencia de los Gobernadores. "Me he capacitado con cursos, con diferentes estilistas prestigiosos e internacionales. En mis viajes año a año voy incorporando técnicas nuevas que me permiten acompañar la tendencia de moda del momento y crear naturalmente".

Explicó en ese sentido que la relación peluquero cliente es muy importante, ya que un buen corte de cabello levanta la autoestima de cualquier persona. "Como estilista asesoro a mis clientes en cuanto al color, forma, y textura conveniente, de acuerdo a su tipo de cabello, personalidad o estilo de vida".

En torno al trabajo en medio del coronavirus, Rost manifestó: "Contamos con una excelente y estable clientela que en estos momentos es muy valorada y estamos trabajando bajo protocolo coronavirus, con turnos anticipados para tener espacios necesarios", al tiempo que le sugirió a los jóvenes peluqueros que ésta "es una profesión que hay que tomarla con compromiso, hay que estudiar, capacitarse técnica y prácticamente, perfeccionarse permanentemente. Y en lo personal creo y digo que con el cabello se puede hacer magia".

Paola Sandoval, de la Peluquería Paola de Zatti 1.033, lleva toda una vida dedicada al corte de cabellos. Desde hace 29 años que supo que ésta es su vocación.

"Amo mi profesión, no podría hacer otra cosa" dijo con contundencia y comentó que el secreto de la permanencia es capacitarse día a día.

Indicó en esa línea: "Todo el tiempo me piden cortes que han sacado de otros lugares, por eso trato de capacitarme cada dos meses o mes y medio" y expuso que ahora todas las damas buscan sus modelos en Instagram y "miramos el tipo de rostro, el color de piel, cómo le quedaría con su estilo y vamos buscando".

Lo de moda

Consultada sobre lo más pedido en la actualidad, Paola dijo: "Ahora se usa mucho el carré, con los laterales largos y la nuca bien corta y la mayoría de las chicas piden balayage y la tintura Loreal Inoa porque es una tintura que no es agresiva, no arruina el cabello y no tiene amoníaco".

Marcela Kloosterboer, la China Suárez y Tini Stoessel son algunas de las famosas argentinas que popularizaron el balayage.