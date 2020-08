Los beneficios de dormir bien

Dormir bien también es sinónimo de buena salud, esta es una necesidad básica que no debe apartarse por lo que trae también beneficios a nuestro intelecto.

Un corazón más saludable

Los ataques al corazón y los infartos son más comunes durante las tempranas horas del día; este hecho puede ser explicado por la forma en la que el sueño interactúa con tus vasos de sangre. La falta de sueño ha sido asociada con mala presión arterial y colesterol, todos tomados en cuenta como factores de riesgo de enfermedades del corazón.

Baja el estrés

Dormir definitivamente reduce tus niveles de estrés, y con eso tenés mejor control de la presión arterial. Una buena noche ayudará a relajarte y al día siguiente amanecer de mejor humor.

Repara el cuerpo

El cuerpo produce moléculas extra de proteína mientras dormís que te ayuda a fortalecer tu habilidad de combatir una infección y mantenerte saludable. Estas moléculas ayudan al sistema inmunológico a curar el cuerpo en un nivel celular cuando sentís estrés o fuiste expuesto a elementos dañinos como contaminantes o bacterias.

Concentración

Cuando no duermís lo suficiente, no te podés concentrar bien al día siguiente y tenés problemas para aprender datos. Investigadores creen que mientras dormimos, las neuronas pueden detener y corregir cualquier daño hecho durante el día. Sin este mantenimiento las neuronas podrían no funcionar correctamente debido a la acumulación de desechos en éstas.

Chau Depresión

El sueño impacta a muchos de los químicos del cuerpo, incluyendo la serotonina. La gente con deficiencia en serotonina puede, con más probabilidad, sufrir depresión. Podés ayudar a prevenirla cuando dormís lo suficiente cada noche, como entre siete y nueve horas diariamente.

Un reparador de energía

La producción de hormonas se regula durante el sueño; en los niños, la hormona del crecimiento, HGH, es liberada durante el sueño profundo. No dormir lo suficiente puede afectar el balance hormonal en personas adultas; la reparación de los tejidos también ocurre mientras dormís, incluyendo las correcciones al daño causado por la luz UV en la piel. Una buena noche de sueño hará que tu piel se repare a si misma.

Potencia la creatividad

Además de mejorar la memoria, o hacerla más fuerte, el cerebro aparentemente reorganiza y reestructura los recuerdos, lo que resulta en mayor creatividad al día siguiente. Investigadores de la Universidad de Harvard y el Boston College encontraron que mientras dormís, se fortalecen los componentes emocionales de un recuerdo, lo que puede ayudar a tu proceso creativo.

