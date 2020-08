El acto por los 100 años de Sol de Mayo, se desarrolló este domingo en la cancha de tenis de la institución. Los principales oradores fueron a Adán Valdebenito, quién es el presidente de la institución; Facundo López, colaborador del club y legislador de Río Negro.

El presidente de la institución albiceleste, comenzó agradeció a quienes colaboraron con el acto y valoró la labor de los dirigentes.

“En primer lugar quiero agradecer a todos los que colaboraron para hacer este pequeño acto, que es lo mínimo que podíamos hacer. Si bien, teníamos otros planes, la pandemia modificó todo. Pero como siembre, nos hemos adaptado y tenemos que seguir caminando. Este club siempre está en movimiento y con gente que quiere ir para adelante, que se marcan objetivos y todos vamos haciéndolo cada vez más grande”, expresó.

“Un pilar fundamental son los dirigentes, sin ellos no hay disciplinas, no hay club. El esfuerzo incasable que hacen las subcomisiones, para mantener y elevar el número de chicos y grandes, en el club. Creo que, en estos 100 años, es fundamental el reconocimiento a los dirigentes, pero no solamente al que fue presidente o al de la comisión, sino a todas las subcomisiones”, agregó.

Luego de esa introducción, compartió unas palabras en referencia al centenario de la institución.

“Nuestra representatividad fuera de la Comarca ha sido siempre un orgullo, 100 años de pie. Derribamos muros, cobijamos generaciones, estampamos nuestro emblema en todo el país. Federamos deportes, fuimos una herramienta del Estado para la contención social. Aprendimos, de un triunfo relevante a una derrota honrosa, que debemos inventarnos con éxitos y fracasos. Nos convertimos en la entidad deportiva con mayor cantidad de actividades federadas en al Patagonia. Homenajeamos a quienes iniciaron el camino y están junto a nosotros. A nuestros hombres y mujeres los une el compromiso social, por eso mientras estemos en pie batallaremos desde nuestra institución por una sociedad más justa, ecuánime y equitativa”, manifestó.

“100 años nos respaldan, nos comprometen, años nos obligan, nos empeñan a persistir aquel legado de nuestros hombres”, resaltó.

“Hoy iniciamos la historia del futuro desarrollo, habrá tiempo para éxitos deportivos. Hoy el compromiso es con nuestra gente, porque el compromiso individual por un esfuerzo colectivo, es lo que hace un equipo, una empresa o una sociedad que realmente funcione. Y Sol de Mayo es eso”, concluyó.