Facundo Astudillo Castro víctima de una “desaparición forzada”

El cadáver se encontraba flotando en un canal de agua, por lo que enseguida se procedió a preservar la escena. Aún no fue indentificado, pero las autoridades investigan si se trata de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció el 30 de abril pasado cuando salió de su casa en la ciudad de Pedro Luro para reencontrarse con su ex novia, con quien se había peleado recientemente.

Según las mismas fuentes, los restos hallados están en un avanzado estado de descomposición. Personal de la Policía Federal ya se encontraba trabajando en el lugar (por orden de la Justicia federal, no interviene la Bonaerense), aunque de todas formas esperarían a la luz del día para culminar con el proceso de identificación del cuerpo. Para ello, según le confirmaron a Infobae, el fiscal del caso, Santiago Ulpiano Martínez, convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que viajará en las próximas horas para participar del reconocimiento, al igual que lo hará el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

El cadáver fue encontrado a al menos tres kilómetros de un puente ferroviario de la zona que había sido el foco de varias búsquedas, en un sector de bañados con distintas profundidades y sumamente complejo de transitar. Las fuerzas de seguridad comenzaron a rastrillar el lugar tras el aviso de lugareños, que vieron los restos flotando y se contactaron con las autoridades de inmediato. El organismo que se hará cargo de la identificación del cuerpo será el EAAF, en caso de constatar que la escena se conservó de manera adecuada.

“El hallazgo se produjo en la zona entre Cabeza de Buey y Cerri, donde se encontró un esqueleto completo, disecado, sobre la costa. Están por llegar los especialistas de Antropología Forense para realizar las pericias en las próximas horas. En el lugar se hicieron presentes el fiscal y la Policía Federal. Por ahora eso es todo lo que tenemos”, comentó al portal La Nueva el abogado Luciano Peretto, quien llegó al sitio junto a Cristina Castro, madre del joven desaparecido.

En diálogo con el canal TN, el otro integrante de la querella, Leandro Aparicio, precisó que ese lugar “es un salitral”, por lo que “muchas veces que se depositan cuerpos” en zonas con estas características “se momifican”, aunque aclaró que “en este caso eso no pasó porque hay mucha humedad”.

“No pudimos ver mucho porque las condiciones no lo permitían. A primera hora llega el Equipo Argentino de Antropología Forense. De lo que yo vi, no se puede identificar la ropa. Es un lugar muy particular porque es muy difícil de transitar, en un sector que se llama Villarino Viejo. Para nosotros, si es que este es el cuerpo de él, no llegó Facundo voluntariamente hasta ahí. Fue puesto”, agregó el letrado.

El punto donde encontraron el cadáver es cercano al camino de las vías del ferrocarril que va a la localidad de General Cerri, a 14 kilómetros de donde la “Testigo H”, la mujer que declaró haberle dado un aventón a Astudillo Castro, dijo que lo dejó. Ese relato, que alejaba la versión de una desaparición forzada, fue fuertemente cuestionado por la querella.

“Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre el joven de 22 años poco después de las 13 horas de aquel 30 de abril, en la última comunicación que se le conoce desde que salió de su casa ubicada en la ciudad de Pedro Luro.

Ese día, el muchacho había decidido romper el aislamiento social, preventivo y obligatorio para llegar a dedo hasta Bahía Blanca con la intención de reencontrarse con su ex novia, con quien se había peleado recientemente.

Desde ese momento, la principal versión que se maneja es que Astudillo Castro habría sido detenido en la localidad de Mayor Buratovich, partido de Villarino, donde presuntamente le labraron dos actas por haber violado la cuarentena, pero hasta ahora no se sabe con precisión qué pasó con él después de eso.

Su familia está convencida de que fue víctima de una “desaparición forzada” y que al menos nueve oficiales de la Policía Bonaerense desplegaron un plan de encubrimiento que incluye “demoras en los rastrillajes, pistas falsas y testigos truchos” a la causa, según denunció Aparicio al comienzo de la investigación.

Fuente: Infobae.