"¿Y si me das la revancha?"

De 1 al 4 de julio se celebró la convención anual de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en su aniversario número 99 de su historia y por primera ocasión fue invitado a participar la Compañía Chino Maidana Promotions (CMP), que encabeza y representa junto al propio Chino Maidana, Jorge Acero Cali. De la misma formaron parte reconocidas figuras del ambiente pugilístico, entre ellas el presidente de la AMB Gilberto Mendoza, y los ex boxeadores Óscar de La Hoya y Manos de Piedra Durán, entre otros.

En medio de la charla que se llevó a cabo vía Zoom, el Chino Maidana desafió a un ex campeón mundial. “¿Qué te parece si me das la revancha? Sería una buena pelea”, retó el argentino al británico Amir Khan, a diez años de la recordada pelea por el título mundial superligero de la AMB.

"Fuiste uno de mis rivales más duros y, amén de todo lo que sucedió en ese combate, te respeto mucho. Eso sí, te doy la revancha con una condición: que Alex Ariza esté conmigo", le contestó Kahn con tono de broma en alusión al ex preparador físico del Chino que trabaja actualmente a su lado.

"Alex siempre me habla de ti. Eres un boxeador muy bueno y la gente te extraña. Lo más difícil fue la fortaleza física, la pegada. Le tengo mucho respeto y le deseo lo mejor. Cada golpe que me dio me hizo daño. Era tan fuerte físicamente que no sé cómo te levantaste. No daría un paso atrás", reconoció el británico al rememorar el combate que tuvieron.

"Hemos compartido buenos momentos con Alex como preparador físico. Estoy viendo si vuelvo, esperando cómo sigue la pandemia. Lo más difícil de aquella pelea fue la velocidad y la resistencia que tuvo. Se lo vio muy bien entrenado porque Ariza lo tenía al 100%", devolvió la gentileza el argentino.

Aquella pelea que ambos protagonizaron el 11 de diciembre de 2010 en el Mandalay Bay de Las Vegas la ganó Amir Khan por puntos y es recordada por la batalla que libraron arriba del ring. Si bien el británico conectó un gancho al hígado en el primer round, el Chino Maidana pudo recuperarse y lo puso en apuros durante los 11 asaltos restantes, sobre todo en el décimo cuando casi lo noquea. Finalmente, las tarjetas dieron ganador al europeo por fallo unánime (114-111, 114-111 y 113-112).

Con 33 años, Amir Khan, el excampeón superligero y welter de la AMB, continúa en actividad. Su última pelea fue el 12 de junio de 2019 con triunfo ante australiano Billy Dib. Por su parte, Marcos Maidana, también dos veces campeón mundial, se pone a punto físicamente para su regreso, que fue postergado por la pandemia de coronavirus. El Chino de 36 años no pelea de manera oficial desde 2014, luego de sus dos legendarios combates ante Floyd Mayweather. El argentino ostenta un récord de 35 triunfos (31 KO) y cuatro derrotas.

Fuente: Infobae