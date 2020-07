Apoyo al proyecto del Endecon desde Juntos

Los concejales de JSRN, Raúl Del Prado y Nora Carbajal, aplaudieron la iniciativa del ejecutivo provincial, que modifica la forma en que se designa el presidente del ente de desarrollo regional, manifestando que este proyecto responde a un reclamo social, para que el ente cumpla con su rol constitucional.

El Ente de Desarrollo de la Zona de General Conesa, (ENDECON), es un organismo autárquico, cuyo objeto es asumir la ejecución de las políticas que le delegue el poder ejecutivo provincial, relativas al desarrollo regional, promoviendo la economía, incentivando la industrialización de los productos regionales, defendiendo la producción local y llevando a cabo las acciones de planificación y coordinación necesarias para lograr sus objetivos.

En la actualidad el directorio del ente, se integra con representantes del municipio, la provincia y entidades intermedias que representan a las fuerzas vivas de la región. Sin embargo, solamente los representantes del municipio deciden la conformación de la terna de la que surge quien será el responsable de presidir la institución.

El proyecto enviado a la legislatura por la mandataria provincial Arabela Carreras, busca una mayor apertura y pluralismo, al poner a todos los integrantes del directorio en un pie de igualdad en el acceso a la presidencia de la entidad, estableciendo que la terna para la designación del futuro presidente, debe estar integrada por un representante de cada sector.

Dijo el concejal Del Prado al respecto. “Celebramos esta iniciativa, como celebramos cualquier iniciativa que haga más democráticas las instituciones de nuestra localidad y zona. Necesitamos que el ente vuelva a cumplir con las funciones para las que fue creado y eso solo lo podemos lograr entre todos los actores de nuestra sociedad. Hoy en día la mayoría de la población, no tiene acceso a las herramientas del ENDECON, cuyo acceso de encuentra limitado a un pequeño grupo de beneficiarios. Pero lo realmente grave es que no existe en la actualidad un plan estratégico para el desarrollo del departamento de General Conesa, no existen programas que incentiven la producción o el desarrollo del sector servicios, no se han diseñado desde el ente proyectos productivos que generen empleo; ni se ha hecho nada para posicionar a nuestro sector productivo a nivel regional o nacional. También la conducción actual del ente, en forma absurda, dejó de ofrecer a la población, el acceso a instrumentos crediticios como los CREAR O CFI”.

A lo que agregó la edil Carabajal: “Lamentablemente si hoy, con orgullo Conesino, quisiéramos mostrar a algún imaginario visitante, emprendimientos productivos o de servicios y le quisiéramos contar que una vez hace muchos años nuestros constituyentes tuvieron una visión: la de crear organismos que contribuyeran a nivelar y equiparar el desarrollo de las distintas regiones de nuestra provincia, no podemos hacerlo y la explicación es muy simple. No podemos porque tales emprendimientos no existen. Así es, no hay en la actualidad en Conesa, ningún proyecto de envergadura en funcionamiento, que genere actividad económica y empleo, como resultado de la gestión del ENDECON. Y eso debe cambiar, el ente debe transformarse de una vez por todas en esa herramienta de desarrollo que nuestros constituyentes soñaron, para lo cual, es imprescindible una mayor amplitud de miras. La actual gestión, ya demostró no estar a la altura”.

Finalizó Del Prado: “Escuchando las críticas al proyecto, por parte de quienes hoy a voz de cuello se erigen en defensores de los Conesinos, no podemos dejar de referirnos al hecho de que la actual Legisladora Alejandra Mas, formó parte del gobierno municipal que RENUNCIÓ, a cambio de la presidencia del ENDECON, al aumento progresivo del presupuesto, que se venía realizando en forma periódica. También renunciaron a la deuda que la provincia mantenía con el ente. Es difícil calcular la cifra total, pero a valores actuales podría sumar cientos de millones de pesos; perdidos por Conesa para que el Intendente Chialva y la Sra. Mas, entonces presidente del H.C.D. le consiguieran un puesto a alguien de su sector político”.