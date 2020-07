Día de la amistad en pandemia: saludarse a la distancia

La tradicional celebración, fijada a nivel mundial por iniciativa del argentino Enrique Febbraro (que decidió homenajear de esta manera la llegada de la humanidad a la Luna en el año 1969), se realizará este año en la Argentina de forma acotada por la pandemia del coronavirus.



‘Se viene el Día del Amigo, tengan presente que aquellos que queremos tanto a nuestros amigos lo mejor que podemos hacer es saludarlos a la distancia y evitar en lo posible reuniones‘, dijo el presidente Alberto Fernández al anunciar en la Residencia de Olivos cómo será la nueva etapa de aislamiento social.



La Secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó, señaló que “más allá de que puedan juntarse y esté bueno que lo hagan, recordemos que hay que mantener la distancia de dos metros entre una persona y la otra y tenemos que tratar de usar el tapabocas, no abrazarnos, no darnos besos , no compartir el mate. Podemos juntarnos, bien separados, y si quieren tomar mate que cada uno se lleve el suyo . No es necesario festejar el día del amigo a los abrazos y los besos”.



Videollamadas grupales y regalos del amigo invisible a domicilio son algunas de las variantes para festejar en ciudades con mayor restricciones de circulación. Aunque en la mayoría de las provincias del país están autorizadas las reuniones sociales, hasta 10 personas y respetando el distanciamiento social, así como también la apertura de restaurantes y bares siguiendo unm estricto protocolo de seguridad sanitaria.

Evitar ‘las tres C‘



‘Hay que evitar los espacios cerrados con poca ventilación, los lugares concurridos con mucha gente alrededor y los contactos cercanos como conversaciones sin distanciamiento‘, indicó la infectóloga Leda Guzzi.



Según una encuesta realizada por la consultora Focus Market y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 9 de cada 10 amigos se saludarán o compartirán esta jornada en cuarentena por videollamada, mensajería o redes sociales.