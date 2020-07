Grave denuncia del abogado Ignacio Galiano contra Claudio Morgado

El ex diputado nacional del Frente para la Victoria y ex conductor de televisión, Claudio Morgado, fue denunciado por el abogado viedmense Ignacio Galiano, quien está asentado en La Plata por inhabilitación de la matrícula en esta ciudad.

Se realizaron denuncias cruzadas entre ambos, ya que Galiano lo acusó de amenazas y agresiones, mientras que Morgado habló de una estafa.

La denuncia de Galiano ya tramita en el fuero penal de La Plata y solicitó que se obtengan las cámaras de seguridad de “Laboratorios Bagó”, ubicado en calle 4 entre 61 y 62 de la capital bonaerense.

Según el escrito presentado a la Justicia, Galiano expuso que “me veo imposibilitado para ingresar a mi domicilio, lugar en donde se encuentra también mi Estudio Jurídico, donde vivo y trabajo como abogado, dado que en la puerta del edificio se hallan un grupo de masculinos armados con armas de fuego, entre ellos Oficiales de la Policía Bonaerense”. Esas personas, continuó, “están comandadas por Diego Adolfo Estévez y Claudio Morgado”.

Galiano luego afirmó que “el acoso comenzó el 16 de julio”, cuando “mi compañero de trabajo Matías Jacob me informa que hay personas peligrosas quedándose horas” e “insistiendo con la devolución de un dinero que no poseo y que jamás me dieron”.

Asimismo, refirió que Jacob “sufrió un episodio violento cuando acompañaba a su pareja a subirse al taxi” y fueron “increpados y golpeados” y que le “quitaron su bolso y lo tiraron al piso”. En esa secuencia, además, Morgado “le mostró un arma de fuego que llevaba en la cintura”.

En esa línea, Galiano solicitó “se instruyan las medidas necesarias a los efectos de que pueda ingresar a mi vivienda tranquilo, sin temer que estas personas me violenten haciendo acusaciones absurdas”. Por otro lado, añadió que “Morgado hace uso de las fuerzas de seguridad y de los recursos del Estado para su propio beneficio” y que por ese motivo él tiene “miedo a perder la vida”.

Contradenuncia

Los abogados Miguel Ángel Pierri y Juan Manuel Fontana tomaron la defensa de Morgado. En contacto con el medio 0221, el abogado Pierri aseguró que el perjudicado es su asistido y así lo explicó: “Realmente se siente damnificado porque en el medio de la pandemia de Covid-19, compró guantes sanitarios con el fin de hacer una donación para personas de bajos recursos”.

En ese camino “tomaron contacto con el estudio Galiano quien, por los dichos de mi cliente, ofrecía ese material escasísimo”. “En la confianza por tratarse de un profesional de la matrícula de abogado establecido en la ciudad de La Plata que se manifestaba conocedor de lo materia” Morgado “adelantó una cifra de dinero en efectivo muy importante, del orden de los 700 mil pesos”.

Luego de concertar una fecha de entrega, ese material sanitario nunca llegó al destinatario. Morgado reclama la devolución del dinero o la entrega de los guantes. Ante la falta de respuesta denunció penalmente al abogado.

