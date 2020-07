Recordando la presencia de vecinos adjudicatarios, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Patagones, desarrollada el miércoles último, Castronovo expresó “la realidad es que se presentaron dieron las explicaciones, que son justas, porque hace más de 20 años que están esperando por su casa”.

No obstante, desde Juntos por el Cambio “lo que explicamos y a lo que se comprometió este bloque es hacer gestiones. Este es un tema de fondos nacionales y provinciales, corresponde que el Ejecutivo municipal hagamos gestiones para entregar la vivienda porque el reclamo es justo”.

De todos modos, Castronovo dijo no estar conforme con “la forma en que se presentó el tema, fue un acto demagógico haber llevado a la gente en esas condiciones, no es cuestión de recibir un aplauso en el HCD. La realidad es que tenemos que usar las herramientas que tenemos. Entonces invito a los concejales de la oposición a que lleven adelante las gestiones, muchas veces se jactan del acercamiento a Massa –Sergio- o autoridades provinciales y nacionales, bueno pongamos a disposición del Ejecutivo esa posibilidad de hacer gestiones de manera conjunta”.

Según consideró el titular del bloque oficialista, “no sirve una Ordenanza para pedirle al Ejecutivo que hagan las gestiones y desentendernos del tema, ahí veo demagogia”.

La Ordenanza en cuestión fue presentada y aprobada por mayoría, solo por los concejales del Frente de Todos. Juntos por el Cambio se abstuvo, de manera de permitir su aprobación.

Por su parte, Saro Melluso expresó: “Hay que aclarar que entiendo a las personas que vinieron, son más de 20 años de espera. Pero hacer una cuestión política de esto, achacando los últimos tres años no es válido”.

Y añadió que desde la oposición “dicen que se puede sacar dinero de algunas obras en marcha, pero no es así, eso no se puede hacer. Además, cuando se hace un plan de viviendas el Municipio pone las tierras y después la obra queda a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda, ellos son los responsables de entregar el dinero para las licitaciones”.

En este marco, Melluso afirmó que “hay que ser claros, el Ejecutivo quiere terminar las viviendas. Hubo 16 años de gestión de Curetti –Ricardo- y también quería terminarlas, pero se hizo asfalto, el barrio Procrear y otras obras, pero no se terminaron las viviendas. Se hizo la reparación del puente Ferrocarretero y no terminaron las viviendas, cuando el fondo está destinado para una obra no se puede usar para otra cosa”.

En cuanto a la posibilidad de que el Municipio se haga cargo de la culminación, el dirigente radical expresó que “la Provincia nos debe casi 30 millones de pesos, el Municipio no puede poner más. Cuando se hace una ordenanza hay que decir de dónde se sacan los fondos”.

Finalmente señalo que “todo tenemos ganas de hacer las cosas, hacer gestiones, pero no podemos obligar al Ejecutivo Municipal”.

La ordenanza

En la norma aprobada los ediles de la oposición propusieron: "Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, de un tratamiento preferencial y urgente respecto a la finalización de los 18 hogares del barrio “77 Viviendas” del Plan “Familia Propietaria”, del mismo modo que se dio tratamiento e inclusión a las obras exceptuadas en la Ordenanza 3228, mediante la cual se declara hasta el 31 de diciembre de 2020, El Estado de Emergencia Social, de Salud, Económica, Financiera, Administrativa, y de Servicios Públicos del Municipio de Patagones".