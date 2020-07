Día del Amigo, “hay que seguir cuidándonos”

Con motivo de festejarse este lunes un nuevo "Día del Amigo", la concejal de Juntos por el Cambio, Romina Colombi, pidió a la comunidad que se tomen todas las medidas de prevención para evitar casos de COVID19.

En conversación con Noticias la concejal oficialista expresó que en la Comarca Patagones Viedma "estamos en una fase que es de conciencia social, como ciudadanos sabemos cómo nos tenemos que cuidar. Si hay reunión, que sea de hasta 10 personas y en determinado horario. Si no se cumple, el Municipio no puede controlar casa por casa".

Por lo expuesto, consideró que "hay que tomar conciencia, el virus está, no estamos libres de contagio, gracias a Dios hoy en día no tenemos casos en la Comarca, pero tenemos que cuidarnos. No estamos exentos que en algún momento el virus ingrese".

En este orden, añadió que "hay que seguir cuidándonos, mantener el distanciamiento social, utilizar barbijo, alcohol en gel y acaparando todas la reglas. El virus está y tenemos que ser conscientes de cuidarnos entre todos".