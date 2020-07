Taxistas: "La pandemia nos golpeó de pleno”

Por Nelson Namuncurá

Al igual que otros sectores del trabajo, la situación de los taxistas está económicamente complicada en este julio de 2020.

Producto de la pandemia la actividad ha bajado considerablemente y los horarios de trabajo se han reducido debido a que después de las 20 horas es mucho menor la cantidad de gente que anda en la calle.

A este panorama debemos sumar inconvenientes como la no actualización de la tarifa, el incremento de los insumos y los temores de contagio de COVID19 en aquellos trabajadores que deben hacer la VTV en Bahía Blanca.

Sobre estos temas Noticias dialogó con uno de los referentes del sector de titulares de taxis, Matías Randazzo, quien informó que actualmente la Bajada de Bandera, durante el día, tiene un valor de 47.36 pesos y la Ficha 2.96. La tarifa nocturna, de medianoche a 6 AM, tiene un valor de 52 pesos la Bajada de Bandera y 3,25 pesos la Ficha.

Pandemia

‘A nosotros como a todo el mundo la pandemia nos golpeó de pleno, disminuyo mucho el trabajo y hemos sido uno de los sectores más perjudicados porque vivimos el día a día. Al no haber gente se nos complicó mucho el trabajo. Las dos primeras semanas de pandemia fueron terribles, nada de movimiento‘.

Otro momento complicado en Carmen de Patagones y la Comarca fue cuando aparecieron los casos positivos, después de apoco con el correr del tiempo a medida que avanzábamos en las fases la cosa fue mejorando‘.

Al día de hoy, ‘si comparamos con el 20 de marzo de este año, estamos en un 50 por ciento arriba, pero si miramos el año pasado no hay punto de comparación, en este fecha en 2019 estábamos a pleno, si bien teníamos los problemas como aumento de nafta o falta de GNC, este 2020 es peor, directamente sobrevivimos‘.

Al ser consultado por el tema del gas, que complicó el trabajo durante los últimos días, Randazzo explicó que “el año pasado ocurrió lo mismo, hubo falta de GNC porque se priorizaba el gas domiciliario”.

Ante este inconveniente durante varios días los taxis debieron funcionar a nafta, al respecto el taxista expresó: “Se podrán imaginar cómo está el bolsillo. Para un turno de taxi usualmente gastaba 300 pesos de GNC, hoy 600 pesos lo gastamos solo al mediodía. Para toda la jornada debemos contar con más de mil pesos por día”.

VTV

Otro inconveniente que se generó en Carmen de Patagones fue la realización de la VTV, que no regresaría hasta fines de agosto.

Al referirse a este inconveniente, Randazzo afirmó que “no contar con VTV es todo un problema y acá decimos que para algunos casos somos Comarca y para otros no, en la VTV ocurre eso, no podemos hacerla en Viedma, tenemos que ir a Bahía Blanca”.

Según comentó, “al día de hoy quienes no tienen la VTV hecha, quienes la tenían por la mitad o quien tenía que volver por algún problema si o sí debe ir hasta a Bahía Blanca para poder trabajar”.

Justamente ir a Bahía Blanca genera todo un inconveniente para los trabajadores “porque allá hay muchos casos de COVID19 y no hay garantías de que no puedas contagiarte. Por eso apelábamos a la buena predisposición del Municipio de Patagones, pero no ocurrió. Ir a Bahía Blanca significa que podes traer el virus, contagiar o no. Consideramos que se podría haberse otorgado un permiso excepcional por la pandemia o que nos permitieran por única vez hacer la VTV en Viedma. Algo de sentido común es lo que se pedía, pero hay intereses económicos y muy poco por hacer, no se pudo”.

En estos momentos “pensar en ir a Bahía Blanca es una locura, más allá de que se pude ir y venir en el día y que no es necesario la cuarentena. Un amigo taxista hizo VTV en Patagones, pero tenía que hacer unos arreglos al auto y entonces debía ir a Bahía Blanca, pero no fue, opto por no viajar por una cuestión de seguridad propia”.

A raíz de esta situación son varios los taxistas que prefieren esperar y no trabajar .

Tarifa

En otro orden de cosas, al ser consultado por la tarifa, Randazzo expresó que “estamos en contacto con Viedma. Sabíamos que ellos entregaban petitorio solicitando incremento de la tarifa. Nosotros en marzo habíamos tenido una reunión con el Ejecutivo en dónde habíamos acordado una posible propuesta de incremento, la idea era que pasaba al HCD y ahí decidían, pero llegó la pandemia y no se pudo avanzar”.

Según comentó, “nosotros seguíamos el lineamiento de Viedma, 48 por ciento de incremento, pero no avanzó”.

Esto trajo consecuencias porque aumentaron los insumos, pero los ingresos continúan retrasados, a lo que se debe sumar la falta de movimiento.

“Lo nuestro es engorroso, vamos a esperar y ver qué sucede con Viedma, caso contrario tendremos que hacer todos los pasos burocráticos”.

En cuanto al monto solicitado, afirmó que “eso es lo que pedíamos a principio de año, por todo lo perdido en 2019. Además, tenemos que tener en cuenta que el descuento del 10 por ciento para pasajeros con discapacidad, que lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo”.

Si bien aún no hay certezas de recomposición de la tarifa, “hoy en día nuestra situación es complicada, después de la pandemia vamos a quedar todos muy dañados, sobre todos quienes tienen chóferes, se complica, el que tiene que vivir del taxis está muy cuesta arriba”.

Ahorros

“Si hubiera un ritmo normal de trabajo uno se la rebusca, pero en este contexto es complicado, si hay que cambiar el taxi, porque se le cumplieron los diez años, al día de hoy un auto 2012 está en unos 400 mil pesos más o menos, es una locura tenerlo porque el año está perdido‘.

Encima ‘lo poco que un trabajador podría haber ahorrado se lo están comiendo, en estos días porque la situación es compleja. Somos conscientes que esto es a nivel general, es para todos, pero nosotros tenemos el capital en la calle y no tenemos rentabilidad que necesitamos, entonces se pone muy difícil‘.

De todos modos, “más allá de todas estas malas noticias gracias a Dios en Carmen de Patagones estamos en fase 5, podemos trabajar mejor que en marzo, pero rogamos todos los días que no aparezca un caso de COVID19 porque de ser así podemos volver a fase 1 y eso sería terrible, hoy por hoy dentro de todo se puede trabajar”.