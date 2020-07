Luego de aceptar el cargo que le designó la Inspección General de Personas Jurídicas, el dirigente habló en Radio Noticias y brindó sus sensaciones.

"No es una situación deseada. Me hubiese gustado llegar de otra manera, pero en este contexto de crisis institucional y financiera que atraviesa la Federación de Básquet de Río Negro no había otra manera. No es la forma habitual y no creo que haya sido una decisión fácil de tomar de parte de Personas Jurídicas, pero no eran muchas las alternativas", sostuvo.

Al respecto, Montoto explicó que "es una situación que tiene una fecha, porque no es que caigo como en la época de los militares y me hago cargo. Esto tiene un plazo, ciertas normas y cuestiones puntuales que tendré que llevar adelante para que una vez vencido ese tiempo se pueda llamar a elecciones para que todo vuelva a la normalidad, como tendría que haber estado siempre".

Al ser consultado sobre el contacto que pudo tomar con los clubes rionegrinos, manifestó que "en el proceso previo había manifestado mi deseo de compulsar, de ser oposición a la lista de Jorge Carrasco. Acá en el Valle Inferior me fue más fácil por conocimiento, aún con el que no me apoyó y no me votó. Me recibieron con mucho respeto y pude dar a conocer mi idea y mi intención de cambio. No tuve la suerte de hacerlo en las otras dos asociaciones, porque en el caso de Bariloche, que originó esta intervención, quedó vedada de poder votar, y en Alto Valle no llegué a hablar con todos, pero charlé con el presidente y le dije que mi intención era que haya un votación como se hizo acá".

"Obviamente que uno quiere ganar cuando se presenta en una elección, pero después hay que saber perder. Lo importante es que las cosas se puedan dar de manera democrática, transparente y claras. En el Alto Valle no tuve esa oportunidad", agregó.

Por otro lado, Montoto confirmó que mantuvo un contacto telefónico con Jorge Carrasco, quien estuvo al frente de Federación hasta el momento de la intervención.

"Lo primero que correspondía era llamar a Jorge Carrasco y lo hice. Tuvimos una charla muy respetuosa y le dejé en claro que no había nada personal en todo esto. Siempre estuvo en la vereda de enfrente, pero en el sentido de como tenía que manejarse la Federación de Básquet, pero es una cuestión idelológica por decirlo de alguna manera. Fue una charla agradable y quedamos en juntarnos", dijo.

En este sentido, agregó que "me deja muy contento que la transición sea de esta manera, porque por encima de todos nosotros está el deporte que tanto queremos y es lo primero. Todos nosotros vamos a pasar y el básquet de Río Negro está por encima de cualquier apellido. Mi función va a ser normalizar toda la parte institucional y financiera, porque después quedaría la parte deportiva pero en todo este contexto de pandemia queda un poco más relegada".

Finalmente, Montoto admitió que una vez culminado el período de 180 días estipulado para la normalización de la Federación de Básquet de Río Negro le gustaría presentarse como candidato a presidente en las elecciones.

"En la previa siempre dije que me interesaba el desafío de hacerme cargo de la Federación. Siempre jugué al básquet, integré la selección hasta que me fui a estudiar, y volví a devolver lo que me había dado mi club. Ahora tengo ganas de hacer lo mismo pero a nivel provincial, y puede ser que cuando finalice este período sea candidato en las elecciones", cerró.

Escuchá la nota con Juan Cruz Montoto en Radio Noticias