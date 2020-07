¿Miriam Mayorga se viste de azul y oro?

La jugadora rionegrina que integra el seleccionado nacional de fútbol estaría negociando su llegada al Xeneize y el pase podría ser anunciado en las próximas horas.

Según pudo averiguar El Cordillerano la volante adelantó que "será en un club de Argentina". En caso de confirmarse sería uno de las transferencias más rutilantes del fútbol femenino argentino, pues Boca y UAI son dos de los principales equipos de la categoría.

El martes la barilochense anunció su adiós de UAI Urquiza por redes sociales. "Solo tengo agradecimiento para el club que me abrió las puertas y me dio las herramientas para crecer", escribió. Aún no está confirmado de manera oficial el futuro de la jugadora y su salida tiene que ver con el vencimiento del contrato, al igual que el de muchos y muchas futbolistas profesionales. "Me llevo muchas emociones y momentos vividos, vestuarios, arengas y abrazos", agregó.

Con el Furgón, Mayorga ganó 4 títulos con la en la primera división de fútbol femenino de Argentina y disputó, gracias a ello, 3 Copas Libertadores. sus actuaciones en el equipo, del cual era capitana, le permitieron llegar a la Selección Argentina y ser titular en el último Mundial en Francia el año pasado.

UAI Urquiza había accedido a la Fase Campeonato del torneo 2019-2020 cuando el mismo se suspendió por la pandemia de COVID-19. Según trascendió el certamen se daría por finalizado y Boca Juniors sería consagrado como el campeón del fútbol argentino femenino.