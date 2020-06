"Las destilerías ya no saben a dónde colocar el petróleo"

El titular de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo, dialogó en Radio Noticias sobre la última reunión del flamante Consejo Económico Productivo.

En este sentido, se plantearon las dificultades de este momento de pandemia y la proyección a futuro para el sector hidrocarburífero.

Explicó al respecto: "Vamos a darle valor agregado a la Ruta 151, que es el pasaje casi obligatorio desde el norte hacia todo lo que es Añelo y Vaca Muerta con el sector público y el privado. La gobernadora dijo que Río Negro es el dormitorio de Vaca Muerta e indefectiblemente todo el mundo tiene que pasar por acá y hay que ponernos a trabajar para que cuando se reactive estemos en consonancia con el gobierno nacional y con las mismas operadoras que generan servicios".

Consultado sobre el comportamiento de los precios del crudo, valoró el sostén del barril criollo a 45 dólares, pero "el problema más serio que estamos viviendo en este momento es la reactivación de nuestra economía para que haya demanda. Hoy se está produciendo petróleo, se generan 550 o 560 mil barriles por día, a media máquina en todo el país, con una demanda de solamente 300 o 350 mil barriles. Las destilerías están atestadas, ya no saben a dónde colocar el petróleo, ya no se puede vender porque a nivel internacional pasa lo mismo con la economía parada, no hay vuelos, no hay transporte, no hay fábricas, no hay industrias".

Arceo marcó que todos están expectantes para la post pandemia "para que se ponga en marcha el país y todo vuelva a estar como venía andando, con problemas, con dramas, pero no tan oscuro como estamos viviendo de marzo a la fecha" y añadió que vislumbra un escenario donde hay que barajar y dar de nuevo porque hay yacimientos que no se están explotando y lo que se viene "es un nuevo mundo donde debemos aggionarnos todos, empresas, gremios y trabajadores".