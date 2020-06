"Me picó el bichito de ser presidente de Racing"

El secretario técnico e ídolo del club reconoció que le gustaría ser mandatario en algún momento, aunque no confirmó si se presentará en estas elecciones.

Poco después de dejar el fútbol, Diego Milito tuvo su primera experiencia dirigencial en Racing, como secretario técnico del club. Ahora, el Príncipe reconoció que le gustaría ir por más: no descarta intentar ser presidente de la Academia.

"En un principio pensé que no era para mí. Pero reconozco que en los últimos tiempos me ha picado el bichito de ser presidente... No sé si éste es el momento. Si será más adelante. O si no será nunca. No lo tengo claro. Pero digamos que se me despertó un poquito el bichito, aunque no significa que vaya a serlo ni mucho menos", expresó en una entrevista con Infobae.

"Antes era un no rotundo. Hoy digamos que no es un no rotundo...", agregó, sin confirmar si se presentará a las elecciones en diciembre de este año. "Se pueden hacer un montón de cosas desde ese lugar también. Veremos cómo sigue mi vida en Racing...", dijo.

Por otra parte, Milito se mostró optimista en cuanto a la posible renovación de Lisandro López, emblema del equipo en los últimos años. "Estoy contento. Porque lo conozco. Sé que todavía tiene el fueguito encendido. Eso es bueno para él y para Racing", afirmó.

Además, se refirió a Sebastián Beccacece: "A mí siempre me gustó. Lo conozco. En 2015, cuando yo jugaba, con Víctor (Blanco) surgió su nombre y le dije que se hablara con él porque me parecía un gran DT. Que iba a tener futuro. Sebastián firmó con la U de Chile y no se dio. Pero siempre creí que iba a ser el entrenador que es. Lo noté con un gran compromiso. Una gran capacidad. Cuando estaba en Independiente era difícil acercarme. Después se dio la posibilidad y no dudé. Tenía ganas de revancha. Se pueden hacer cosas importantes con él. Ganarle a Independiente fue un espaldarazo grande para todos. Pero no tuve ni tengo dudas de que Beccacece es el mejor entrenador que puede tener Racing".

Por último, comentó lo que significó manejar el caso de Ricardo Centurión, habiendo sido compañero suyo como jugador: "Fue difícil. Porque tengo un cariño especial por Centu. Lo conozco como pibe. Sé cómo es... Yo siempre fui de la misma manera. Yo soy pro jugador. Muy cercano. Entiendo muchas situaciones porque he estado en ese lugar. Algo que a veces me pone en ventaja y otras no tanto. Pero también hay que entender que uno tiene un rol y debe tomar decisiones".

Ricky debería volver a la Academia a partir de julio, tras finalizar su préstamo con Vélez. Sobre esa posibilidad, prefirió no dar precisiones. "No hay pelea. No hubo pelea. Insisto: no tengo nada en contra de Centu. Al contrario. Tengo un gran cariño por él. Y él lo sabe. Pero después veremos qué es lo mejor para todas las partes", expresó.