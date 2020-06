Advierten poco apego a las normas sanitarias evidente en Viedma

El Municipio reconoció la falta de apego de muchos ciudadanos a las normas sanitarias, básicamente a la del distanciamiento social.



El decreto provincial, al cual el municipio de Viedma adhiere, indica el uso de barbijo para circular en la vía pública, distanciamiento en lugares cerrados y en algunas prácticas deportivas, entre otras. Sin embargo, nada de eso se cumple.



Al respecto, el titular del área de Seguridad Ciudadana, José Flores, señaló que "en muchos sectores de la ciudad se realizan prácticas deportivas recreativas grupales incumpliendo con las normas dispuestas, se hace uso de los juegos instalados en plazas, lo cual no está permitido, y otros actos más que ponen en riesgo la salud de los vecinos y vecinas".



Además, el funcionario indicó que "estamos viendo que no se están cumpliendo muchas de las medidas, que son esenciales, para mantener el estatus sanitario que Viedma tiene. Muchos comercios no respetan el distanciamiento entre clientes, y tampoco el ingreso a los locales con cubrebocas".



El funcionario municipal recordó que están vigentes las sanciones y multas "en virtud del ordenamiento jurídico federal", y que el no acatamiento de las disposiciones podría "implicar el pago de montos importantes y otras penalidades".



Finalmente, Flores advirtió que "la autoridad que debe hacer cumplir estás pautas no es municipal, pero si colaboramos en observar cada situación riesgosa e informarla a la policía provincial".