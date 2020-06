Desafíos del campo y la producción en tiempos de pandemia

Por Nelson Namuncurá.

nnamuncura@noticiasnet.net

El panorama 2020 viene complicado para el sector del campo. La presión impositiva, sumado a la inestabilidad del dólar, la inflación y ahora la pandemia conforman un coctel que no augura un horizonte tranquilo.

De todos modos hay productores que son optimistas y continúan apostando por el campo, que de hecho es el motor del crecimiento en la Argentina.

Si bien son muchos los que coinciden en afirmar que la suba del dólar complica la comprar insumos, porque entienden que se cotizan a un valor libre de moneda, no todo está perdido, ‘sino, no habría inversores y los hay‘, afirmó Agustín Paniz, profesional agrónomo y productor.

En conversación con Noticias Paniz señaló que a su modo de entender la realidad, ‘la producción agropecuaria no tiene mal valor, además durante la pandemia pudimos funcionar sin problemas. Ahora sí, el inconvenientes que tenemos es que no hay reglas claras, uno puede sembrar, alfalfa, pero no sabe qué es lo que va a pasar a futuro‘.

En los tiempos que se viven, ‘el productor vende y tiene que salir a comprar porque los pesos queman, se desvalorizan día a día, pero esto pasa en todos los sectores, no solo en el campo‘.

Según consideró, ‘creo que hay que ser responsable y no siempre decir que nos va mal. Está complicado el funcionamiento, es verdad, los Bancos tienen las tasas altas, hay problemas con los insumos, pero por otro lado se puede seguir produciendo‘.

En este orden, consideró que ‘el tema es que el productor tiene que ser un profesional en su campo, pero también en la parte financiera, porque si no a la corta o larga quien no hizo un buen negocio puede perder mucho dinero. Entonces se descapitaliza muy rápido‘.



Por esta razón, el productor afirmó que ‘hay que estar constantemente analizando los pasos que se darán. Cuando uno se mete en una actividad como esta debe competir con la inflación, sobre todo en un país tan cambiante para los negocios agropecuarios‘.

A modo de ejemplo, señaló que la inversión en económica es mucha y el tiempo para recuperarla también es muy largo. ‘Quien comprar una vaca sabe que tiene nueve meses para criarla y seis más para poder venderla y esto es un negocio que te lleva 15 meses, pero no sabes que puede ocurrir a futuro. Puede pasar que esa vaca no valga nada y no recuperas la inversión, lamentablemente es lo que pasa en este país‘.



Actualmente, ‘estamos en plena siembra de trigo, que hoy tiene un valor muy bueno, entonces la gente está sembrando un 5 o 7 por ciento más que el año pasado, pero no sabe qué va a pasar con la cosecha de diciembre y no sabe qué pasará con las retenciones‘.

Frente a esta situación muchos productores ‘se ha especializado en la siembra y ventas a futuro, entonces llega la cosecha y ya la tienen vendida, es preferible pájaro en mano que cien volando. Pero es todo muy cambiante y el riesgo es muy alto, así funciona la Argentina al día del hoy‘.

Pandemia



Un panorama no tan positivo tuvo Francisco, otro productor y comerciante, quien en diálogo con Noticias expresó que ‘actualmente producto de la pandemia se restringió mucho el ingreso de mercadería del exterior del país, sobre todo por la variación de precio, que es muy grande. Nadie quiere desprenderse de mercadería importada y lo peor es que los importadores no respetan el dólar oficial sino que están tomando todo lo que es boletas al dólar blue‘.

Como consecuencia ‘hay un gran desfasaje, de un 30 o 40 por ciento, por especulación y gran merma de los envíos. Hoy en día pedís 200 bolsas de fertilizantes y te ingresan 50 bolsas. Nadie se quiere desligar de mercadería por la incertidumbre que hay en relación al dólar. Esto se traslada con inflación hacia al productor, al hombre de campo, lamentablemente es así‘.

Antes de la pandemia ‘estábamos trabajando bien con el dólar oficial, pero ahora nadie respeta nada. La cuestión del dólar es tierra de nadie, a nosotros nos llegan las facturas dolarizadas y hay que depositar lo que el importador pide, no hay forma de zafar‘.





Inestabilidad

Con el tema de los fertilizantes en las últimas semanas hubo un poco de estabilidad, ‘pero en las demás mercaderías, como los insumos ferreteros o las maquinarias de explosión uno está a merced de los precios que quiere poner el importador. El Estado debería actuar porque los importadores lo que están haciendo es multiplicar las boletas por el precio que consideran‘.

Todos los insumos comprados en cuotas antes de la pandemia ‘hay que pagarlos a precio actual, pero lo vendido ya está. Al consumidor final no le podemos venir con la historia del dólar blue‘, afirmó el comerciante.

Por lo expuesto ‘vamos camino a una gran inflación, esto es imparable, nos sabemos cuándo va a terminar, cada vez que vamos hacer una compra hay que llamar por teléfono porque no hay estabilidad para el comerciante ni para el consumidor final y la gente se enoja porque de un día para el otro cambian los precios. La gente está tan metida en el tema pandemia que no se da cuenta que la parte económica será el gran problema a futuro. No tenemos una estabilidad entonces no podemos planear a futuro porque no sabemos qué va a pasar‘.

Según consideró, ‘la gente común no se da cuenta de lo que estamos viviendo, pero va a llegar un momento que con el sueldo no se podrá comprar nada, es lo que va a pasar si seguimos en este camino‘.