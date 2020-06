Un viaje exitoso

Durante mucho tiempo y con discreción convocó a cada intendente para sumar proyectos, la post pandemia necesita una economía que se reactive y la obra pública es una receta de resultado infalible.



De su encuentro con el Presidente obtuvo acuerdo para 60 obras que en corto plazo se licitan. De hecho, fueron 59 obras las acordadas cuando llegó la yapa.



Un proyecto de último momento. Algo que salía de las entrañas de Vialidad Provincial. Un guiño al sector turístico tan vapuleado por el COVID19 y su cuarentena. La refuncionalización de la Avenida Bustillo en Bariloche.



Fernández se entusiasmó y quiso tuitear la iniciativa. Lo dijo mientras cerraban la reunión.



La primera etapa de 8 kilómetros se pone en marcha con inmediatez, comentó la Gobernadora, irradiando entusiasmo.



Aún después de la ajetreada jornada, tuvo la amabilidad de atender otra cuestión. La prórroga de la emergencia frutícola. Un tema de gran interés en tanto se trata de la principal economía rionegrina.



Confirmó que el Ministro Matías Kulfas, en el encuentro que mantuvieron junto a su par neuquino Omar Gutiérrez, comprometió el respaldo del Gobierno Nacional, pero, habrá “retoques” a la ley, anticipó Carreras.

Fue un año en que la exportación de frutas creció y muchos obtuvieron grandes beneficios, esta prórroga “tiene que ser para los sectores más frágiles”, explicó que acordaron con Nación que comparte la necesidad de acompañar a la economía que está en pié aún en este difícil escenario.



Arabela Carreras parece sorprendida por la “buena sintonía” que comparte con el Presidente, no disimula su alegría. Hace bien.

“Trabajamos mucho, no queríamos decir nada hasta que no tuviéramos la aprobación”, dijo finalmente sobre las 60 obras y repitió que estaban “super repartidas” por toda la Provincia.



Así, un poco de apuro, muy tarde, después de una desafiante jornada (no todos los días hay reuniones con el Presidente), Carreras volvía a Río Negro, satisfecha.