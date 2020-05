“La realidad superó a estas películas de ficción apocalípticas”

Muchas películas comienzan con alguien que vivía una vida normal y de repente todo le cambió ¿ les suena familiar?, hoy la advertencia de “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia” estaría de más. Por eso, en este afán de buscar nuevas miradas, nos atrevimos a invitar al director de cine y viedmense Jorge Leandro Colás, a ver el contexto actual con ojos cinematográficos ¿ de qué manera el documental se potencia con lo que vivimos? ¿ cómo se proyectan los “próximos capítulos” en la industria del cine argentino?. En casa ¿ya están listos los pochoclos?. Comenzamos.

-Con el Coronavirus ¿La realidad supera a la ficción?

-Y si, la realidad supera a la ficción. A cualquiera de nosotros que nos hubieran dicho hace unos meses que de un día para el otro el mundo entero se iba a paralizar y no íbamos a ir a nuestros trabajos, que prácticamente no íbamos a poder salir a la calle, y todo el sistema iba a dejar de producir, realmente hubiéramos pensado que no era posible, que tenía que ser una cuestión de ciencia - ficción. Hoy pasó y está pasando. Estamos viviendo en este contexto de gran incertidumbre en el que la realidad, en este sentido, superó a estas películas de ficción un poco apocalípticas que andan dando vueltas por las plataformas y por las redes en función de esto que nos está pasando.

-Si colocamos la realidad actual en estructura dramática ¿dónde está villano?

- Habría que pensarlo en un contexto dramático, en un contexto narrativo en función de qué película estamos hablando.

En una película hollywoodense simple, de buenos y malos: posiblemente el villano fuera realmente el virus, este enemigo invisible, que no vemos, ataca a nuestros cuerpos, y se multiplica en cada rincón del planeta.

En una película de enigmas, de conspiraciones,con historias más truculentas: habría que ir a la búsqueda de un villano más lejano, buscar en las corporaciones, en los oscuros laboratorios, en algún lugar perdido en el medio de China, de donde podría haber surgido este virus.

En un drama intimista, en una película pequeña, y más introspectiva: habría que pensar que en este contexto de pandemia, de cuarentena, y de encierro, por ahí el enemigo está en uno mismo, en este conflicto interno y personal que nos atraviesa a cada persona en un contexto tan particular como el que estamos viviendo.

-¿El contexto actual suma herramientas para acercar al público al género documental?

-Sí, creo que este es un buen contexto, un buen momento para que la gente llegue a tener un poco más de acceso a las películas documentales. Por otro lado también siento que hay una sobresaturación de propuestas audiovisuales y muchas veces pasa que la gente al tener muchas ofertas, por lo general va hacia aquellos lugares conocidos, al cine de ficción, al cine de actores, al cine más tradicional, pero está bueno que a cada tanto la gente pueda

tener la posibilidad y el acceso a películas documentales, películas más pequeñas que cuentan otras historias, que tienen otros tiempos, que presentan y te hacen descubrir otros mundos.





-¿Cómo describís el momento actual en la industria del Cine Argentino?

-Toda la producción de cine, de ficción y de documental se ha detenido, hay como un parate muy fuerte en la industria. Las películas tampoco se pueden estrenar porque no hay cines habilitados y suponemos que por muchos meses va a pasar esto, es un panorama bastante complejo. El cine en Argentina también se autofinancia, es decir, que si la gente no va al cine y no compra sus entradas, tampoco el año que viene va a haber gran cantidad de fondos para que los realizadores sigan produciendo, así que es un panorama bastante complicado y particular.

-Uds desde Salamanca Cine venían con una serie de proyectos para este año ¿ cómo están encarando el proceso actual al ser una productora chica y con las dinámicas actuales todo cambia?

Desde Salamanca tenemos proyectos, hay uno que está en una etapa bastante inicial y que decidimos postergar para el año que viene y están con rodajes en proceso, uno que se llama “Telma, el Cine y el Soldado” que seguramente va a retomar su rodaje hacia finales del año, y después otro que estoy dirigiendo yo que se llama “Los Médicos de Nietzsche” y ese sigue un poco en proceso, en los próximos días vamos a registrar y a grabar algunas cuestiones porque tiene que ver con la medicina.

-El Coronavirus ¿ suma un ingrediente inesperado en “Los Médicos de Nietzsche”?

Para entrar un poco en tema, la película trata sobre unos médicos del Hospital Italiano que estudian filosofía, que estudian a Nietzsche y aplican sus conceptos a la medicina general. El médico principal al que estamos siguiendo continúa atendiendo de manera virtual a sus pacientes, así que vamos a registrar este costado, la atención médica a través de una pantalla de computadora. Va a ser bastante particular suponemos, porque no es algo tan habitual, pero también nos parece interesante seguir este vínculo entre este médico y sus pacientes y más en este contexto. La psicología Nietzsche habla mucho sobre esto, sobre la incertidumbre dentro de la ciencia médica, y nos parecía que no podíamos dejar de seguir explorando ese camino que este contexto potenciaba, yendo hacia el concepto que los médicos vienen trabajando hace bastante tiempo.

-El Coronavirus ¿incidirá en los contenidos ?

Creo que van a surgir cosas, yo estoy esperando también que aparezcan unas cuestiones que pensé que por ahí iban a aparecer más rápido vinculadas al mundo de la ficción con actores, con unas especies de obras de teatro a través del Zoom, monólogos subidos a Instagram, creo que poco a poco van a ir surgiendo más cosas en ese sentido que tendrán que ver más con la ficción. Creo que va a ser un poco un sacudón, que va a haber mucho material que tenga que ver con esto, supongo que como siempre algunas cosas buenas, otras malas, pero que va a haber un poco algunos cambios que van a ir quedando en lo que siga de este momento tan particular de pandemia

-Y el documental ¿cómo participa?

Siento que el documental tal vez se hizo cargo un poco más rápido y está tirando algunas devoluciones subiendo cortos y películas que tienen que ver un poco con lo que nos está pasando actualmente.

-Ahora, jugando un poco a quien escribe un guión de un producto que da rating ¿Cómo vislumbras los próximos capítulos del sector en esta serie llamada Coronavirus ¿será el nacimiento del “Nuevo cine argentino 3.0” con estreno on demand en plataformas?

-Es un poco una gran incógnita, realmente estamos viviendo momentos de incertidumbre, en donde no sabemos qué es lo que va a pasar con el planeta, tampoco podemos saber del todo qué va a pasar con los medios, con la comunicación. En el caso de los estrenos online, las películas que ya tenían fecha para estrenarse en salas comerciales, lo están haciendo a través de Cine.ar y distintas plataformas, buscando un poco llegar a esos públicos que están un poco cautivos del encierro y tendiendo acceso a estas plataformas.

El Documental, una ventana para explorar realidades

En la actualidad distintas iniciativas online están colocando al alcance contenidos, en ese sentido “Festival de Cine de Bariloche” en sus redes sociales promociona distintos títulos que han pasado en sus ediciones anteriores. En Argentina también se encuentra Cine.ar, con gran variedad de contenidos hechos en el país.

En relación a género documental, Colás agrega “son un poco los hermanitos menores del cine de ficción y hay que tenernos ahí, acompañarlos un poco más, así que en este momento de aislamiento está bueno que la gente se acerque a estos materiales”.

Ante cualquier circunstancia, las películas logran conectarnos por su vinculación con las personas y en este momento que atravesamos, el valor humano es vital, siendo la salud el principal objetivo, en ese sentido el director viedmense insiste en “no zarparnos con el exceso de información, sino desconectarnos por momentos, que también me parece que ayuda un poco a equilibrar la cuestión mental de la gente que está bastante agobiada y preocupada por todo lo que está pasando. No solo con la cuestión que tiene que ver con la salud sino con lo económico, y con cómo está el otro. A tratar de llevarla de la mejor manera posible en esta pandemia, en este momento de aislamiento que nos toca atravesar”.

Si querés conocer más sobre sus proyectos, visitá Web: salamancacine.com.ar o buscalos en Instagram: @salamancacine

Por: Leomarys Ñañe

Fotos. Daniel Idiarte / Gentileza Salamanca Cine / Pixibay