Podrían declarar al café "Comahue" como lugar histórico

Conocida la novedad de cierre del café “Comahue”, la Asociación de Hosteleros y Gastronómicos de la Zona Atlántica solicitó al Municipio de Viedma que el local sea declarado sitio histórico de la capital rionegrina para que no sea alquilado como oficina pública.

Consultado al respecto, Cristian Aliani, actual titular del emprendimiento gastronómico comentó que está tomada la decisión de cierre del local y que todo se precipitó en los últimos días con las cuentas para pagar y la nula actividad consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Si bien reconoció que desde el Estado “nos están ayudando mínimamente, lo cierto es que toda la economía está mal, la gente no puede pedir comida porque no tiene plata, la situación en general está muy complicada”.

En su caso particular y como el de otros emprendimientos gastronómicos que tienen grandes estructuras " tenemos gastos muy altos, al igual que los hoteles. Nosotros probamos con poner en marcha el servicio de delivery de comidas, pero no alcanza. Obviamente que tenemos los clientes, que nos acompañaron, pero no se pudo”.

Tomada la decisión de cierre definitivo “el intendente Pedro Pesatti se comunicó, hablamos de la situación y del pedido de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, que solicitó que el lugar no se transforme en una oficina, que sea declarado como sitio histórico de la ciudad de Viedma”.

Para finalizar afirmó: “La verdad que se me pianta un lagrimón con todo esto, pero es así, se cierra El Comahue. Pero hay expresiones del ex intendente, Jorge Franccioni, del 27 de septiembre, en donde también dijo que no pueden estar alquilados los hoteles de Viedma para oficinas públicas. Eso está bien, ahora queda la decisión política de que el Estado no alquile inmuebles históricos para oficinas”.