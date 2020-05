Servicios Públicos, un área que no ha dejado de trabajar

Por Nelson Namuncurá

Fotos: Daniel Idiarte

El área de Servicios de la Municipalidad de Patagones es uno de los sectores que se encuentran exceptuados del cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio‘.

Desde el inicio de la cuarentena por Covid 19 esta área ha estado prestando servicio de recolección y mantenimiento de calles, cuestión para nada menor para una ciudad.



Con el objetivo de conocer cómo se ha llevado adelante y cómo se realizan actualmente las tareas Noticias dialogó con el subsecretario de Servicios Públicos, Alberto Castillo.

Al ser consultado por la actividad, el funcionario afirmó que “Servicios es una área de vital importancia para la comunidad‘ y que por ende ‘no ha parado a pesar de la pandemia. Somos uno de los servicios esenciales, por eso el Intendente -José Zara- ha mantenido en funcionamiento‘.

Desde el inicio del aislamiento, que comenzó en la segunda semana de marzo, ‘los recolectores de residuos urbanos han estado trabajando de manera normal, obviamente cumplido con el protocolo de cuidado‘.

Si bien dentro del área algunos servicios, como la limpieza de los barrios, no se han hecho al 100 por ciento, ‘si armamos grupos de personas por semana, que son las que pueden trabajar, con máquina, camión y respectivos paleros para hacer limpieza en diferentes sectores de la ciudad‘.

Debido a la pandemia, ‘todavía no pudimos implementar la idea que teníamos al principio de la gestión, que era dividir la ciudad en tres grandes sectores, pero bueno usamos esta metodología de armar grupos y trabajar con lo que tenemos‘.

En las últimas semanas, comentó el funcionario, ‘hemos agregado algún personal más, pero la realidad indica que estamos trabajando con 20 por ciento del personal total por esto de la pandemia‘.

Más allá de la situación que le toca afrontar a la comunidad toda, ‘sabemos que Servicios es un área que no puede parar y que son tareas que no se pueden dejar de hacer. Por eso trabajamos con el personal que tenemos y aquellos compañeros de riesgo no están trabajando, como una manera de prevención de contagio‘.

Prevención

Justamente al ser consultado por las medidas adoptadas al momento de realizar las tareas, Castillo comentó que ‘para la recolección y limpieza de la ciudad hemos tomado todas las medias que exige el protocolo‘.

Además, ‘ni bien comenzó todo esto de la pandemia el personal de Salud Municipal brindó una charla de capacitaciones a todos los trabajadores del corralón para que estén al tanto de cómo deben cuidarse, más allá de que están provistos de barbijos, alcohol en gel, guantes, etc‘.

La brindada por el área de Salud ‘fue una charla informativa para que los empleados municipales estuvieran tranquilas. Cuando se conoció el único caso que hasta ahora tuvimos en Patagones muchos compañeros estaban asustando, algunos no querían salir, pero el personal de Salud explicó las medidas de prevención y quedaron más tranquilos. Aquí lo fundamental es cuidarse, usar todo lo necesario en materia de prevención y mantener la distancia para no generar ningún contagio‘.

Al preguntarle por el trabajo de mantenimiento de caminos y calles, expresó que ‘lo hacemos en la medida que lo permite el clima, comenzamos con dos máquinas, ahora son tres las afectadas en la ciudad. Estamos repasando calle, pero por ahí tenemos lluvias y roturas en las calle que nos complican un poco las tareas‘.

Por esta razón, ‘cuando terminemos el trabajo en la ciudad iniciaremos las tareas en los acceso a las localidades como Cagliero, la Villa 7 de Marzo o los ingresos a Carmen de Patagones y Bahía San Blas‘.

Con tal objetivo, en las últimas semanas “hemos hecho una recorrida por los caminos rurales y en el caso de San Blas sabemos que hay un tramo que hay que mejorarlo, más ahora que se permite a los dueños de casas ir a visitarlas, pero por suerte como el tránsito no es tanto el camino se mantiene”.

En el caso del camino a La Baliza, Castillo reconoció que “hoy está medio serruchado, desde el cruce hacia la villa, entonces lo que hay que hacer es afectar una máquina para hacer repaso, al igual que en el camino a Guardia Mitre”.

Convenio

Para llevar adelante las tareas de mantenimiento, el Municipio ha realizado un convenio con un campo de la zona de La Baliza para la extracción de ripio.

Sobre el tema Castillo expresó: “El trabajo de mejora en caminos lo teníamos pensado para este invierno, por la humedad, pero ahora el Municipio está con otra realidad, los gastos hay que bajarlos, hay que ser cautos y cuidar los recursos”.

De todos modos, remarcó, “por el momento no tenemos problemas con el combustible, a pesar que estamos en medio de la pandemia, es verdad que se ha reducido la coparticipación, que hay menos dinero, pero son trabajos que se van hacer. Por ahora las tareas de mejoras de caminos tendrán que esperar un poco”, afirmó Castillo.

En este orden, explicó que “el Intendente fue claro, ahora hay que priorizar Salud y Acción Social, sabemos que también hay que mantener los servicios, pero es lógico que hay que apuntar a lo social”.

Igualmente, remarcó, “los servicios no se pueden dejar de realizar, se harán con menos personal, con menos recursos, pero se seguirán haciendo, no digo que se harán como en épocas normales, pero se tienen que hacer”.

Interior

Al ser consultado por las tareas en el interior del partido de Patagones, expresó que “también estamos con personal reducido. Hay muchos trabajadores con edad avanzada o con problemas de salud. De todos modos lo que favorece es que no hay mucho tránsito en el interior, salvo en casos como San Blas”.