No dudarán en retrotraer aperturas si persisten malas conductas

Más allá que desde hace más de dos meses Viedma no presenta ca­sos de coronavirus, y que la ausen­cia de circulación viral permitió la apertura gradual de distintas activi­dades, acontecimientos pasados equivalentes a salidas masivas, ge­neran malestar y preocupación.

La situación se observó el domin­go pasado. Ese día, de agradable temperatura y cierre total de comer­cios, enorme cantidad de personas caminaron por la Costanera.

A esta altura, y en consonancia con lo observado en otras localida­des donde surgieron rebrote del vi­rus después de haberse bajado no­tablemente la curva de contagios, nada está garantizado.

‘Sin auto responsabilidad es impo­sible sostener el orden sanitario que nos exige la emergencia‘, dijo el intendente Pesatti, dejando en­trever que no habrá dudas en vol­ver atrás, sin las malas conductas generan mayores drama sanitarios.

El intendente Pedro Pesatti tomó nota de los acontecimientos vivi­dos el pasado día domingo, día en el que a raíz del cierre total de los comercios, y de la bondad del tiem­po, sumado a las aperturas que se fueron otorgando, una multitud aprovechó la costanera para las ca­minatas saludables, no respetán­dose en muchos casos los 500 me­tros de distancia que deben separar a los caminantes de sus viviendas.

Aunque no anunció la posibilidad de retrotraer las aperturas sociales, evidenció que si no hay responsa­bilidad será imposible sostener es­te orden sanitario.

‘Hoy (por e domingo) lamentable­mente, hemos observado muchos incumplimientos en las personas que salieron a la calle para hacer la caminata saludable, sobre todo en la Costanera‘, dijo el mandatario co­munal.

‘Así no, por favor!‘, reafirmó , y acusó que esto ‘es una conducta que nos pone en riesgo a todos‘. ‘Que debamos salir a 500 metros de nuestra casa no es un capricho ni una injusticia cuando nuestro ra­dio no coincide con el río. Es la ma­nera de evitar que nos agrupemos en el mismo lugar que a la mayoría nos gusta‘, agregó.

Hasta ese momento, y de acuerdo a la información oficial que había trasmitido el Municipio, la conducta de la mayoría era la propicia. Pero el domingo algo cambió.

‘Si la mayoría elige el mismo lugar, es imposible garantizar el distan­ciamiento de diez metros cuando caminamos y de dos metros con quien compartimos a la par nuestra caminata. Esa es la razón por la cual debe­mos hacer nuestras salidas respe­tando el radio de 500 metros con eje en nuestro domicilio‘, aclaró.

El domingo, se observaron grupos de más de 4 personas que perma­necían quietos en algún punto de los jardines costeros. ‘No es algo que se nos ocurrió a nosotros como libre pensadores. Es un criterio sanitario que nos exi­ge el gobierno nacional. Por eso es tan importante que respetemos las normas‘ siguió el intendente.