“No es una moda ordenar, tiene que ver con mejorar nuestro día a día"

“Todo bien, todo en orden” está dentro de nuestras respuestas automáticas y para Isabel Malaspina va más allá de eso. Desde hace más de un año viene desarrollando un emprendimiento que se encarga de asesorar a las personas para organizar espacios. Nacida en Viedma y radicada desde hace varios años en Buenos Aires, tomó las riendas de un proyecto que propone ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida. En su último viaje a la Comarca además de visitar a su familia y amigos, agendó organizaciones a domicilio porque desea seguir aportando a su entorno.

Antes y Después

Con una clara determinación en poner su esfuerzo para dedicarse en aquello que le gusta, Isabel nos cuenta que es Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales y siempre había trabajado en relación de dependencia hasta que un día decidió darle un giro a su vida: el cierre abrupto de la oficina para la que trabajaba trajo como consecuencia un telegrama de despido “decidí conectar con lo que naturalmente me gusta hacer, organizar y ordenar. Asistí a un taller sobre el tema, me gustó, y para no hacerlo de manera improvisada estudié en una institución que dictaba un curso de más meses de duración para ser Organizadora Profesional de Espacios” así nos describe sus comienzos.

Prepararse y centrar precedente en la profesionalización de una tarea que podría ser considerada menor, es parte de su compromiso “sí, ordeno casas, siempre hay alguno que mira raro, pero de corazón a mi me encanta. Es un trabajo de mucha práctica en donde cada día sigo aprendiendo y dando lo mejor para poder dar respuesta en cada espacio que organizo”, agrega.

-¿Cómo nace la idea de “Todo bien, todo en orden”?

-El nombre que lleva es porque creo realmente hay más posibilidades que las cosas vayan bien cuando están en orden. Me pareció piola hacer referencia al “todo bien todo en orden” que muchas veces respondemos casi de manera automática, pero esta vez pretendiendo todos podamos dar esa respuesta con un orden real detrás.

-Para ordenar hay que tener ¿tiempo o ganas?

-Las dos, pero se necesita mucho más de la segunda. Sin voluntad y ganas de cambio es imposible. Siempre recomiendo a mis clientes o a quienes me consultan, que si no tienen ganas es mejor no hacerlo. Parece una pavada, pero estas vaciando muchos espacios de tu casa, tomando decisiones todo el tiempo sobre qué se tira, qué se dona, qué se queda y cambiando cosas de lugar. Si no estás a gusto en tu casa, te quejás que no hay lugar o nunca encontrás nada de lo que buscás, es un proceso por el que creo hay que pasar para poder vivir mejor. Y respecto a los tiempos, claro que no es magia, la foto del antes y el después suena divertida, pero hay mucho trabajo detrás. Te soy honesta, es un trabajo de mucho desgaste físico, y es bueno saber que si bien lleva mucho tiempo en un inicio hacer la organización profunda y exhaustiva, después hace falta tan sólo un ratito todos los días para poder mantenerlo.

-El éxito de Marie Kondo puso el tema del orden en agenda ¿cómo ves el interés del público local en este tipo de temáticas?

-Desde mi humilde lugar lo celebro, porque planteó a nivel mundial temas de manera un poco más profunda que usualmente suelen ser banalizados. Más allá de cuán flexible sea cada organizadora o que método utilice, no es una moda ordenar, tiene que ver con mejorar nuestro día a día y estar a gusto en los espacios que habitamos. Me parece genial haya cada vez más gente interesada en poder estar mejor en sus casas, noto hay ganas de ordenar, o de pedir ayuda en caso de quienes no pueden o no quieren hacerlo. Hay un registro real de que vivir más liviano y mejor nuestro día a día, tiene que ver en gran medida por las características de los espacios en que solemos estar, ya sea personales o laborales, porque esto también aplica a un escritorio, un comercio, una oficina, un taller, un showroom o el lugar que sea donde cada uno trabaje.

-Al ordenar la casa ¿por dónde es recomendable comenzar?

-Por donde haya ganas y sientan hay más por hacer, dónde crean que es necesario realmente un cambio. Los ambientes sobre los que más trabajo son vestidores y cocinas, dado son espacios de uso diario y en donde si no hay algo de criterio es fácil verse un poco desbordado, pero es muy común también que cuando empiezan por un ambiente y notan lo gratificante que es, enseguida quieran ir hacia otro rincón de la casa.

-Mantener los espacios en condiciones suele ser una tarea compleja, en especial cuando hay niños, niñas y adolescentes en casa ¿qué se sugiere en estos casos?

-En primer lugar sugiero ser flexibles, no tiene sentido que el orden sea una batalla campal entre los que habitan cada casa. Cuando son más pequeños, los hijos copian muchas veces lo que hacen los padres, y desde el juego se puede proponer que participe del orden a su manera. Entender también que lo bueno es que exploren y jueguen libremente, entonces sería algo irreal pretender ordenen todos sus juguetes por categoría, pero sí que los coloquen en un contenedor sueltos cuando termine el día o la hora de jugar. En el caso de los más grandes es más difícil, me parece más sano el diálogo, hablar de la importancia de vivir en una casa ordenada, más aún si son muchos, y proponer trabajar en equipo, esto es, lavar los platos, tender la cama, o poner ciertas cosas en su lugar, que todos hagan un poquito es la clave para poder mantener el trabajo que se haya realizado.

-En la cuarentena la mayoría de las personas hicieron limpieza ¿cómo ha sido la interacción en redes sociales en esta coyuntura?

-Fue muy buena, porque dado había más gente en sus casas, muchos notaron la importancia de ponerla linda y que no sea sólo un lugar de paso. Lo más satisfactorio en esas limpiezas de las que hablás es que mucha gente se dio cuenta que tenía cosas que no usaba ni necesitaba, y de manera muy generosa donó, me encanta cuando eso sucede porque lo que para alguien puede no significar mucho, para otro puede ser un montón. En mi caso la cuarentena me trae un gran aprendizaje a nivel laboral, porque yo estaba acostumbrada a meterme en la casa de la gente y ordenar lo que me pidan. Ahora en pos de adaptarme al aislamiento social, estoy dando talleres on line y haciendo asesorías virtuales. Me muero de ganas de volver a cada casa y poder ayudar a quienes allí vivan, pero también creo que si este tipo de trabajo on line sirve a quien lo necesite porque decida hacerlo por sí mismo o esté lejos, seguramente siga trabajando también de ese modo.

-¿Qué recomendaciones hacés a las personas para que no se dejen abrumar por el desorden y decidan dar el primer paso hacia el orden?

-Que lo intenten, que de verdad se vive mejor y más liviano. Que no importa la cantidad de metros cuadrados del lugar en que cada uno viva, con voluntad, ingenio y trabajo cualquiera puede ordenar y lograr espacios funcionales y bonitos a la vista. En la biografía de mi Instagram @todobientodoenorden pueden dejar sus datos y les envío una guía gratuita básica para organizar y ordenar sus casas, y en mis redes siempre paso tips y consejos útiles para que puedan aplicar. Miren revistas, busquen en internet, lean sobre orden o deco, siempre pueden surgir ideas súper piolas para inspirar y usar en cada hogar.





Podés seguir el proyecto también en Facebook @todobientodoenorden o solicitar más información enviando un email a: todobientodoenorden@gmail.com

Por: Leomarys Ñañe

Fotos: Gentileza Todo Bien, Todo en Orden