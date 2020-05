Cuenta regresiva para volver al río

La Federación Rionegrina de Canotaje en forma conjunta con la subsecretaría de deporte del municipio de Viedma, avanzaron en definir un protocolo para comenzar a flexibilizar la actividad.

El mismo fue presentado a nivel provincia y en el correspondiente municipio de Viedma, siendo la idea una vez aprobado el mismo avanzar hacia las localidades que no registren casos y se encuentren en condiciones sanitarias de desarrollar la actividad.

En principio se autorizará a personas mayores de 18 años durante 3 veces a la semana, con la finalidad de tener una primera muestra la población activa en este deporte. En función de esa experiencia se continuará avanzando; en rangos de edad y días.

Por una cuestión de sanidad, no estar habilitadas las actividades a nivel clubes (a nivel nacional). Por eso, este protocolo propone que las practica se realicen en forma particular, al igual que el ciclismo o running. Cada palista deberá tener la embarcación en su casa y ser el responsable de trasladarla, no se podrá agruparse para contratar lugares con la finalidad de alojar embarcaciones, ni compartir las a efectos de evitar toda acción que produzca una aglomeración o bien contacto estrecho.

Desde la federación, piden a toda la familia del canotaje que “ponga la mejor voluntad, en el caso de que dicho protocolo se apruebe, para poder seguir avanzar en el mismo y poder avanzar en la flexibilización de la disciplina. Esto por primera vez es una cuestión nuestra, no pasa por la política y banderas partidarias, en nuestra y única responsabilidad. Colaboremos, para que esta lucha la ganemos entre todos”.