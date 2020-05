Monica Silva adelanta el debate sobre la calificación o no de los estudiantes 

La legisladora de Juntos Somos Río Negro Mónica Silva, ex ministra de Educación de la provincia durante la gestión del ex gobernador Alberto Weretilneck, se mostró a favor del debate en relación a la calificación o no de los estudiantes en estos tiempos en los que las clases presenciales están suspendidas.

A nivel nacional trascendió que las evaluaciones estarán suspendidas hasta tanto vuelven las clases, para todos los niveles de la educación, trascendido que aún no ha sido oficializado.

"Hay que ir puliendo las otras maneras de enseñar en este contexto", dijo la ex ministra, en oportunidad de dar detalles del retorno de la actividad parlamentaria que la tiene como referente de la comisión de Educación de la Legislatura de Río Negro.

“Los docentes llevan tiempo reclamando cambios, adaptando la enseñanza a los nuevos tiempos, incorporando nuevas plataformas", graficó Silva.

En este sentido, subrayó que en las actuales condiciones, los padres son actores protagónicos de la enseñanza escolar de sus hijos.

"En esta nueva situación es conveniente que haya un debate en relación a la calificación o no de los estudiantes", dijo.

Sin embargo, se mostró preocupada porque el acceso a las herramientas digitales aun no es universal, como desventajas en relación a la oferta de conocimiento, servicios de internet o dispositivos disponibles.

La legisladora volvió a la actividad parlamentaria de manera formal con una reunión de la comisión de Educación, con el uso de una plataforma virtual.

Silva presidio la reunión, con un temario tratado en todos sus puntos.

Todos los presentes de forma unánime dieron forma a una declaración en la que valoraron el trabajo de la docencia en el dificultoso marco de la pandemia.

"Uno de los debates se centró en la imposibilidad de reuniones físicas, se habló además del edificio de una escuela de Conesa o el barrio que YPF desarrolló en la localidad de Catriel, ambos declarados de interés histórico", informó la Legisladora; quien dio su visto bueno a la plataforma Confiar, al que deben acceder los trabajadores que retornan a sus puestos.