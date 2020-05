Mariano Antonelli “me interesa lo narrativo”

Al charlar con Mariano, inmediatamente salta su sagacidad. Cuando te describe un proyecto que le interesa el entusiasmo se apodera de su voz ronca, se comienzan generar matices y automáticamente múltiples posibilidades con cada historia. De preferencia elige ser presentado como narrador, sin embargo se formó como Licenciado en Artes Visuales en el UNA (Universidad Nacional de Arte). También hizo talleres con Oswal y Oscar Capristo donde se perfeccionó en historieta y narración.

Sin encasillar sus referencias, no divide la influencia de su trabajo en mundos separados como la escritura y la historieta, sino que amplía las posibilidades. En comedia, por ejemplo, tiene en primera fila a Fontanarrosa, Los Simpsons, The Office, Seinfeld, Les Luthiers.

Nacido en Viedma, Río Negro, Mariano Antonelli apuesta a una búsqueda muy clara “me interesa lo narrativo con sus dos herramientas básicas: qué voy a contar y cómo lo voy a contar”.

-¿Cómo comenzó tu vinculación con el mundo narrativo?

-Siempre me gustó lo narrativo, principalmente en historieta, cine y literatura. La diferencia e que antes las herramientas narrativas que veía las aplicaba a las historietas, y ahora las aplico a la escritura.

-¿Qué temáticas te gusta encarar al momento de crear tus relatos?

-Situaciones cotidianas con desenlaces absurdos, humor bizarro, escenas con desarrollos y personajes exagerados. Y también esto de enlazar dos ideas que aparentemente no tendrían relación alguna. Por ejemplo, en el audiolibro “Hola”, uno de los cuentos trata de una familia que contacta a una chica que hace maquillaje social para que maquille a un familiar muerto; o en otro donde el Rey de las Picadas encarga un vestido comestible para el cumpleaños de 15 de la hija.

-¿Cómo es el proceso creativo para llevar adelante las historias?

-Arranco con una idea interesante y veo hasta dónde se puede desarrollar. Si da para un cuento, para una novela o si después de darle un par de vueltas no sirve ni para cuento, ni para novela, ni para nada. A veces también pasa que la idea es buenísima pero te das cuenta que se te ocurrió una versión deforme de Indiana Jones, hay que estar atentos, la policía de los derechos de autor es muy severa. Si la idea sobrevive a todos los filtros, armo un boceto de guión o estructura de la historia. Una vez que eso está terminado arranco con la escritura propiamente dicha. Puede pasar que ya con la obra concluida te des cuenta que no servía ni para cuento, ni para novela ni para nada.

-Participaste en el equipo del libro “Malvinas. El sur, el mar, el frío” que en 2017 recibió un premio como Mejor libro de historietas sobre temas históricos ¿ qué nos podés contar sobre esa experiencia y qué rol desempeñaste?

-El libro de Malvinas surgió por iniciativa del área editorial de la UNRN, donde me encargaron la tarea de convocar a los dibujantes y guionistas. A su vez, participé con un relato de mi autoría, y tuve la suerte de que Oscar Capristo y Diego Aballay me pidieran que les hiciera los guiones para sus respectivas historias.

-Recientemente publicaste “Hola?” un audiolibro que podemos encontrar en YouTube ¿Qué te llevó a experimentar con el formato sonoro, que en este caso utiliza una voz computarizada y no de una persona?

-Básicamente por falta de medios para publicar en otro lado. Mandé varios proyectos a editoriales y concursos y no pasó nada, así que tenía dos libros de relatos y dos novelas Soy muy del audiolibro, escucho mucho más de lo que leo, es un formato que me parece muy interesante y práctico, casi como un programa de radio o un podcast. Elegí ese formato por la facilidad y la accesibilidad de la difusión.

-¿Qué papel consideras que juegan las redes sociales en el desarrollo de creadores independientes?

-Son fundamentales porque permiten una difusión y un alcance que es muy difícil conseguir por otros medios. Además de la facilidad que permiten. Si bien es cierto que la mayoría de las plataformas pertenecen a supermega gigantes corporativos, sigue dando ventajas de difusión a todo el que quiera contar o hacer algo.

-¿Qué aprendizaje crees que te ha dejado a la fecha desarrollarte en la creación de historias?

-Cuando empecé a escribir me di cuenta que las herramientas narrativas que usaba para desarrollar una historieta eran prácticamente las mismas que para desarrollar un cuento o una novela, lo único que cambiaba era el envase, es decir: donde antes tenía que pensar en elementos visuales, ahora tenía que pensar en metáforas, sinónimos o verbos etc. Pero en lo que se refiere a la narración específicamente, aplico más o menos las mismas herramientas. Por otra parte tuve que aprender a no depender tanto de la descripción visual. Después me di cuenta que, a menos que sea relevante para la trama, no son necesarias tantas descripciones visuales. En ese aspecto tuve que desaprender de la historieta, es decir, no depender tanto de lo visual y dejarle espacio al lector para que le ponga cara, voz y gesto a los personajes, y algunas otras veces al ambiente también.

***Advertencia***

En relación al arte de escribir, Antonelli nos comparte data dura:

-Pero hay que tener cuidado con esto para no convertirse en un autor vago, por ejemplo: “El hombre entró a la habitación, buscó lo que necesitaba, miró a la vieja sentada, le dijo lo que quería escuchar y, con ese mismo gesto que usted está imaginando, se fue, no por el lugar por donde había entrado, sino por otro. Afuera la calle estaba como siempre y las personas se movían como de costumbre con esos rostros tan característicos de ese tipo de días. El hombre miró hacía allá, se dijo con esa entonación que lo caracteriza: “Estoy pensando en algo”, y caminó con rumbo al lugar que lucía se esa manera”.

Sumando historias

Actualmente Mariano Antonelli está en proceso de grabación de dos audiolibros más: una novela que transcurre el 20 de Diciembre del 2001 en Argentina y un libro de 20 cuentos. Por otra parte, también está trabajando en nueva novela que espera tener lista para fin de año. Podés seguir sus proyectos en Instagram: @antonelli_mariano

Por: Leomarys Ñañe

Imágenes: Gentileza Mariano Antonelli