Lavado de manos: "Es algo que viene para quedarse"

La pandemia de coronavirus cambió nuestros hábitos. El uso de alcohol en gel, antibacteriales, jabón blanco, etc, se volvió una costumbre, pero, ¿cómo afecta a nuestra piel?

La médica dermatóloga Patricia Markán dio una serie de recomendaciones sobre el uso de productos que se están utilizando preventivamente por el coronavirus.

"No estamos habituados a exponernos a esas sustancias cotidianamente" dijo en relación al alcohol en gel, y sugirió el uso de agua y jabón común, además de aclarar que no es necesario que sea antiséptico o antibacterial. "Por supuesto cuando no tenemos la alternativa del lavado de manos con agua y jabón, recurriremos al alcohol diluido al 70% o al alcohol en gel, y cuando volvemos a casa hidratar la piel con alguna crema adecuada para esta condición", expresó.

Por su parte la profesional dijo que los jabones con glicerina y/o antisépticos o antibacteriales, eficientes, se comportan como el alcohol, por lo tanto resecan la piel.

En referencia a las normas de higiene de manos, dijo que "es algo que viene para quedarse".

Sobre los más pequeños subrayó que deben permanecer en sus hogares y aun en casa es importante el lavado de manos frecuente con jabones apropiados.

Markán subrayó que es imprescindible evitar llevar las manos a la cara, ya que "en este caso constituye la vía de ingreso para este virus".

Protocolo de ingreso al hogar

También recomendó cumplir con un protocolo para el ingreso al hogar, dejando los zapatos sobre un trapo con lavandina, luego lavado de manos, luego higienización de todas las superficies, todo lo que se haya comprado y también la sumersión en agua con algunas gotitas de lavandina de las frutas y verduras que se hayan adquirido, sin olvidar la higiene del celular, las llaves, el picaporte, cosas que ahora hay que atender y tener presente.

La médica se refirió a las ventajas de haber podido observar las experiencias de otros países que padecieron los estragos del virus y dijo que esto nos permite tomar esa información para trazar estrategias. "Estamos aprendiendo a convivir con todo esto y por supuesto sentimos temor a que nos ocurra algo y que podamos contagiar a otras personas. Sabemos que hay que enfrentar este problema, que todos juntos ayudándonos vamos a salir adelante", finalizó la especialista.