Aguiar considera acertado el desplazamiento de Vanoli

El secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, valoró correctamente la decisión del Gobierno de apartar a Alejandro Vanoli de su cargo como titular de la Anses considerando que “no sólo se trata del caos generado cuando los jubilados concurrieron masivamente a los bancos por su desconocimiento y mala planificación, sino que en estos meses no se priorizaron adecuadamente los intereses de todos los beneficiarios y trabajadores del organismo”.



Luego de que Alberto Fernández hiciera público su descontento por la deficiente gestión del funcionario, Aguiar planteó que "las políticas sociales de contención impulsadas por el Gobierno en plena pandemia no terminan de tener su impacto por la errática gestión que encabezó Vanoli y hasta ahora excluyen a millones de personas".



Desde el Ejecutivo justificaron el pedido de renuncia alegando que tienen la "imperiosa" necesidad de contar con una conducción "más dinámica y cercana a las necesidades de la gente", por lo que Aguiar catalogó esta resolución como “absolutamente acertada” porque “según se advierte en todo el país, la conducción de Anses no se preocupó a lo largo de la cuarentena por cuidar la salud de los trabajadores, ni tampoco por acondicionar adecuadamente los sectores laborales que tengan que retomar gradualmente las tareas" y agregó: "Frente a la debilidad de la propuesta oficial en este aspecto, nosotros propusimos un protocolo elaborado por trabajadores y especialistas técnicos del sindicato, pero todavía no tuvo el eco esperado”.



Tras reiterar su pedido de acondicionamiento de los espacios de trabajo para el correcto funcionamiento durante la pandemia de coronavirus, el dirigente adjunto de ATE concluyó que “tal vez el despido de este funcionario haya tenido mucho que ver por su poco diálogo con las representaciones de los trabajadores en la capital federal y toda la Argentina".