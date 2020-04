La edad límite para Tokyo sube a Sub 24

La FIFA anunció la modificación para los Juegos Olímpicos, que fueron postergados para el próximo año.

La FIFA anunció este viernes que el límite de edad en los Juegos Olímpicos de Tokio será Sub 24 y no Sub 23, como es tradicionalmente, tras el aplazamiento del certamen debido a la pandemia del coronavirus.

En el Bureau de la FIFA realizado por teleconferencia se decidió "mantener los criterios de elegibilidad contemplados en un principio (jugadores nacidos el 01/01/1997 o en una fecha posterior y tres jugadores adicionales)", informó la entidad madre del fútbol mundial en un comunicado.

De esta manera el entrenador Fernando Batista podrá contar con jugadores que ya había convocado, ya que ninguno de ellos estará "pasado de edad". El caso más destacado es el de Lautaro Martínez, delantero del Inter, que a pesar de que ya habrá cumplido los 23 años en ese momento podrá participar de los Juegos Olímpicos que serán en 2021.

Además de Lautaro Martínez, los jugadores que se vieron beneficiados por esta medida son: el arquero Facundo Cambeses (Banfield); los defensores Hernán De La Fuente (Vélez), Facundo Nadalín (Newell's), Gonzalo Montiel (River), Leonel Mosevich (Nacional - Portugal), Marcos Senesi (Feyenoord - Holanda), Claudio Bravo (Banfield) y Gonzalo Escobar (Colón).

También los mediocampistas Santiago Cáseres (América - México), Juan Brunetta (Godoy Cruz), Santiago Ascacibar (Hertha Berlín - Alemania), Santiago Colombatto (St. Truiden - Bélgica), Lucas Robertone (Vélez) y Fernando Valenzuela (Barracas Central); y los delanteros Ezequiel Ponce (Spartak Moscú - Rusia) y Matías Vargas (Espanyol - Barcelona).