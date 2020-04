En 2019 el Depo sumó EFI (Educación Física Infantil): una novedosa actividad que reúne a niños y niñas entre 3 y 5 años, edades claves en su desarrollo como sujetos. A propósito, Walter Gonzalez, hoy a cargo del minibásquet, fue quien estuvo al frente en 2019 junto a un staff de profesores; mientras que Florencia Gorriti, quien además es la profe en todas las categorías del femenino y escuelita, es la responsable de comandar los destinos en este 2020.

Educación Física Infantil es una disciplina destinada a niños y niñas entre 3 y 5 años de edad. La actividad se desarrolla en el estadio de básquet del Depo "Orlando Catellani", ubicado en Conrado Villegas 321, los días lunes y miércoles de 17.15 a 18.

Walter González lleva ya un importante período de tiempo trabajando con las divisiones formativas del Depo. En 2019 fue uno de los impulsores del proyecto para sumar la actividad al Club, presentándolo ante la Comisión Directiva, quien no sólo lo aprobó sino que también lo seleccionó como profesor a cargo de la coordinación de las actividades de EFI, una interesante y nueva disciplina que se sumó en ese año y que tuvo un importante éxito con constante crecimiento en la asistencia de niños y niñas. A partir de este año, Walter se encuentra al frente del minibásquet del Depo con las siguientes categorías: Premini (cuyas clases se desarrollan los martes, jueves y viernes de 18 a 19hs) y Mini (con clases los martes y jueves de 19 a 20hs, viernes de 18 a 20hs).

- ¿Cómo surgió la idea de EFI y qué balance podes hacer del primer año?

- La idea de sumar EFI en el Club fue más que nada una necesidad que vimos en la ciudad y en la zona, sobre todo analizando y viendo que no había actividades para niños entre 3 y 5 años. Por esto se presentó un proyecto a la Comisión Directiva, el cual fue aprobado y así la dimos a conocer a la comunidad con una gran aceptación. El balance que hago es que terminó siendo un año más que positivo, las familias se acercaron mucho al Club para ver de qué se trataba y nosotros le dejábamos en claro a los padres que lo que nosotros damos es Educación Física Infantil, no es precisamente básquet, sino un medio para la enseñanza de distintos contenidos y saberes para el niño. Además quiero destacar el trabajo del profe Leandro Sanz, que en octubre nos tuvo que dejar por temas personales, pero fue él quien llevó adelante el día a día con los niños, con la colaboración de Naiara Loncón. Cada clase fue planificada según las necesidades y evolución del grupo.

- Sabiendo que este año vas a seguir dirigiendo en minibásquet ¿A qué tipo de trabajo apunta un entrenador en categorías formativas iniciales?

- Respecto al minibásquet, el trabajo radica en la enseñanza de los distintos fundamentos del deporte, pero también es necesaria la enseñanza de valores, hábitos y conductas. El mini va de los 9 a los 12 años, por lo que nosotros durante ese período de tiempo debemos trabajar todos los aspectos, ya que se encuentran en una etapa de sus vidas en la que reciben muchísima información e interiorizan todo lo que les damos. Yo digo que son como una esponja porque absorben todo, por eso tenemos que ser responsables y cuidadosos con lo que les enseñamos. La finalidad de todo no es formar estrellas, sino principalmente personas y también futuros jugadores, es lo más difícil de trabajar en estos tiempos. Luego los entrenadores de las categorías más grandes le terminan dando sentido a todo lo que aprenden en minibásquet.

- ¿Cómo se trabaja y cuán importante es inculcar a los chicos el sentido de pertenencia hacia el Club?

- El sentido de pertenencia se trabaja todos los días y es responsabilidad de todos los que conformamos esta gran familia. La pertenencia se va a terminar dando si el niño y la familia se acerca, se siente cómoda y a gusto con el Club, por eso digo que es un trabajo de todos, como me gusta decir y ejemplificando: "Si vas a un mercado y el que vende pan te atiende bien, pero el verdulero y el carnicero te atienden mal, vos optas por no volver a ese mercado y vas a ir a otro".

Estamos en una época difícil, donde queremos todo rápido y sin costo alguno y eso es lo más difícil de hacerles entender a veces a padres y niños. Hay que trabajar mucho para obtener logros y no deja de ser un trabajo en equipo.

Florencia Gorriti llegó al Club en 2019 para hacerse cargo de las categorías del básquet femenino del Depo. En su primer año logró el Apertura que organiza la ABVI en la categoría U15 de forma invicta. Actualmente, Florencia continúa a cargo del U15 y U17 femenino, cuyas clases se llevan a cabo en el Orlando Catellani los lunes y miércoles de 19 a 20hs; está a cargo de Escuelita que también se desarrolla en el gimnasio de básquet los lunes y miércoles de 18 a 19hs y los viernes de 17 a 18hs; pero a su vez se convirtió en la profesora a cargo de Educación Física Infantil.

- ¿Con qué perspectiva se trabaja en EFI teniendo en cuenta que es una disciplina para niños y niñas entre 3 y 5 años?

- En esta etapa de los niñxs de 3 a 5 años, la filosofía principal sobre la que nos basamos para trabajar es el “juego”. Tenemos que entender que el deporte es para el/la ninx un juego. Teniendo en cuenta esto y basándonos en una enseñanza global donde todos tienen que hacer de todo, si bien se exigirá a cada uno en función de sus posibilidades y capacidades, nos sentamos a planificar nuestro “entrenamiento”.

Es fundamental, más allá de los contenidos (habilidades, destrezas y capacidades) que queramos trabajar, mantener al niño activo, motivado y con ganas de participar proponiendo secuencias, juegos, actividades que le llamen la atención. Además, ofrecerle un espacio de contención, donde se sienta valorado por su forma de ser y actuar, reforzar hábitos cotidianos e involucrar al entorno familiar.

- ¿A qué se intentará apuntar este 2020 desde lo deportivo en el básquet femenino formativo?

- Desde lo deportivo en la rama femenina los objetivos que nos planteamos ya desde el año pasado son los de conformar y mantener todas las categorías, así como tratar de masificar el minibásquet.

Además, hemos logrado formar el equipo de primera división femenino, con jugadoras del Club. Esto abre un nuevo camino, motivación y desafío para las más jóvenes de poder ser parte del grupo de la categoría mayor.

Si bien este año comenzó con una gran dificultad, la cual atraviesa el mundo entero, los objetivos se irán adaptando. Esperamos poder terminar compitiendo con el tiempo que nos quede después de la cuarentena. Más allá de eso, nuestro objetivo competitivo será lograr a nivel local el mejor puesto posible para competir a nivel provincial y lograr acceder en alguna categoría a la clasificación de la siguiente etapa.

- ¿Qué aprendizaje les dejó a las alumnas y a vos misma la visita de Luciana Delabarba (jugadora de la Selección Nacional Argentina)?

- La visita de la jugadora de la Selección Nacional dejó un gran mensaje hacia las chicas y chicos del Club. Algo que remarcó y nosotros como entrenadores tratamos de incentivar es el esfuerzo y la paciencia que hay que tener para los resultados a los que se quieren llegar. Además, que el error y el equivocarse no está mal, de esa manera aprendemos. Nos tenemos que proponer cosas que no nos salen, salir de nuestra zona de confort, permitirnos equivocarnos para poder corregir y así mejorar.

Además, creo que fue fundamental la humildad y sencillez con la que se presentó, transmitiendo esos valores que quedaron a la vista. No importa en qué nivel esté jugando o haya alcanzado en su carrera, siempre hay que mantener los valores sociales y el esfuerzo.