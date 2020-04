El Día de la novia en Argentina

El primer domingo de Abril se celebra en nuestro país el “Día de la Novia”, la tradición data de la Edad Media y se le toma como una invitación a resaltar la vida junto a la edificación de proyectos en pareja.

El término novia se expande, es así como identificamos a la mujer que lleva una relación de noviazgo, también a la que está por casarse o hizo su boda recientemente. En esta edición de Musas conversamos Liliana López, diseñadora de gran trayectoria a cargo de Makot’e Atelier de Alta Costura en Bahía Blanca.

Amores del siglo pasado

Esta carta pertenece a los tíos abuelos de Liliana. Angel y Pepa se casaron en Octubre de 1927 en Tres Arroyos, este noviazgo de hace casi un siglo es un tesoro familiar “la carta es una muestra de respeto y ternura, celebrando el amor, sin faltas de ortografía y caligrafía de lujo” nos comenta Liliana quien además suma a los recuerdos sus “Bodas de Oro”. Hasta acá Amor y Boda en la historia.





Amores contemporáneos

Natasha y Augusto celebraron su boda en Viedma, lánguidos y románticos con faldas de muselina. La propuesta para esta temporada también incluye cuerpos en encaje o tul bordado, colas desmontables para luego estar cómodas en la fiesta. En la paleta de colores, se destaca blancos y marfil o perla. Si la boda es a mediodía, se puede resaltar el atuendo con puntillas estilo vintage o country.





Por su parte, Mariana y Paola celebraron su boda en Puerto Madryn el mes enero de 2019. Cada una eligió su estilo y lo que también le gustara a su pareja, dejaron algunos detalles para sorprenderse.





Elegir el vestido

La asesoría es importante, contar con materiales de calidad para la ocasión y una confección impecable es parte esencial en este evento tan especial. Muchas han sido las novias que han pasado por el Atelier de Liliana, al consultarle sobre las claves en la elección del vestido, sin dudar hace hincapié en “elegir fiel a su estilo, no dejarse llevar por modas o sugerencias de amigas o familiares. Pensar que no se casan solas, sino que se casan con su pareja, vestirse para también agradarle, no ponerse detalles que no le gusten a esa persona y sabemos cuales son”. Dentro de la propuesta para sumar elementos al vestido , nos sugiere “pueden usar detalles azules, flores, tocados, cintas”

Podés conocer más de su trabajo en Facebook: Makot’e Atelier de Alta Costura, en Instagram @lilianalopez911 y visitando personalmente en Av. Alem 1012 en Bahía Blanca. Para solicitar entrevistas: 0291 155012537. Email: makote1966@gmail.com

Fotos: Gentileza Makot’e Atelier de Alta Costura