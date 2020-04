Gimnasios de la Comarca piden "ayuda" para subsistir

A más de un mes de haber cerrado sus puertas al público ante el avance del coronavirus, los propietarios de gimnasios de Viedma y Patagones se encuentran en una situación muy complicada al no poder generar ingresos.

Debido a esto, un grupo importante decidió unirse con la finalidad de hacer un pedido especial que les permita poder desarrollar su actividad con las medidas de prevención requeridas por las autoridades de la Salud, higienizando los elementos de entrenamientos, con reducción de tiempo de clases para evitar el aglomeramiento, y sectorizando e individualizando el área de trabajo.

Mirá el video elaborado por los instructores y profesores locales

"Queremos trabajar y cuidar la salud de las personas, con guantes de látex, barbijos, lavandina, alcohol en gel, con lo que haga falta. El ejercicio ayuda en la parte física y mental, y en esta época donde la salud está en jaque, nosotros no podemos trabajar", expresó Nazareno Dianesi, uno de los impulsores de la iniciativa.

"Entre Viedma y Patagones, hay más de 200 trabajadores de gimnasios, salas de clases y actividad física, sin contar clubes y natatorios. Si nos fundimos, son muchos los que se van a quedar sin trabajo. La situación va a ser terrible", sostuvo Nacho.

"Si no trabajamos, no podemos pagar los alquileres. Si se nos acumulan los meses, cuando podamos abrir vamos a tener una deuda tan grande que no la vamos a poder afrontar", cerró.