Facundo López: "Como Gobierno escuchamos, tomamos nota"

El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López,manifestó que "no es momento de caer en enfrentamientos políticos en medio de una crisis sanitaria que cuesta vidas. No se necesitan replicas de tribuna".



De todos modos, indicó que "son bien recibidas" todas las contribuciones que puedan hacerle al gobierno desde la oposición, "ya que es importante la colaboración de todos, en este momento del mundo donde estamos aprendiendo de esta pandemia día a día".



Así, subrayó que "los aportes que enriquezcan el trabajo en la lucha contra el coronavirus son esenciales, ya que el tema nos atañe a todos por igual, sin distinción partidaria"."Tenemos que trabajar sinergicamente" exhortó, y mencionó que "como lo hicimos siempre, si el Frente de Todos tiene propuestas y posturas que sirvan a los rionegrinos, las esperamos".



Y remarcó que "como gobierno escuchamos, tomamos nota y verificamos en qué podemos estar equivocando". "Siempre son bienvenidos los aportes sanos" aseveró López, quien evaluó que "este tiempo impone un esfuerzo colectivo, aún con disidencias, pero siempre con el mismo objetivo, como ocurre entre el gobierno nacional y todas las provincias".



El legislador aseguró que "el espíritu de Juntos siempre fue estar abiertos y atentos a todos los aportes que surgen de la comunidad".



Por último, López manifestó que "el gobierno provincial trabaja bajo los protocolos internacionales y está siguiendo estrictamente los lineamientos de Nación, y no solo en la cuestión sanitaria, sino también promoviendo acciones para morigerar el impacto económico y social que trae aparejado la pandemia".