"Tenemos el control y lo imponemos", afirmó Pino

Sandro Pino, subsecretario de Seguridad de Patagones, destacó el trabajo de control que se realiza en los accesos al distrito y cómo ha incidido en la baja cantidad de casos sospechosos de coronavirus que se han registrado hasta la fecha.

Controles

En conversación con Noticias, el funcionario expresó: ‘Destaco el trabajo profesional del personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntario, Centro de Monitoreo, Prefectura y Policía Comunal, gracias a ellos no tenemos casos confirmados, eso se debe a la tarea de estas instituciones que acompañan al trabajo de Salud. Dios quiera que esto siga así y no tengamos casos de coronavirus‘.

Según explicó, “estamos actuando ante situaciones diversas como son el arribo de personas de CABA, de Santa Fé o Córdoba que son zonas de riego. Tenemos el control y lo imponemos, pero debemos destacar que esos vehículos deben pasar controles previos y que todo queda registrado”.

Consultado por esos controles, expresó que están apostados en los puentes de acceso norte, Pradere, y Sur, Carmen de Patagones - Viedma, así como en cada una de las localidades del distrito.

En tal sentido, confirmó que ‘hasta el momento hemos sustanciado más de 270 causas con intervención de la Justicia Federal por violar la cuarentena‘ y añadió que ‘con video vigilancia controlamos distintos puntos del partido, en diferentes horarios podemos apreciar que no anda nadie‘.

De todos modos, señaló que ‘hay cuestiones a tener en cuenta, porque hay excepciones de circulación para determinados rubros e instituciones como son los medios de prensa, entre otros. En total hay 24 incisos y otros tantos subtítulos que conforman 51 excepciones‘.

En este orden, explicó que Patagones cuenta con ‘controles permanente en los accesos, donde pedimos las declaraciones juradas, si no las tienen no pueden circular. Pero como sabemos que hay gente que no tiene el sistema para obtenerla los tenemos que ayudar y es lo que hacemos desde el área de Seguridad. La gente tramita y consulta, nosotros los asesoramos‘.





Puente Ferrocarretero

En otro orden de cosas, al ser consultado por la apertura del puente Ferrocarretero, para evitar embotellamientos en el Basilio Villarino, expresó: ‘Está planteado, pero eso depende de una decisión política. El intendente José Zara está comprometido y trabaja de manera conjunta con Pedro Pesatti -intendente de Viedma- buscando la mejor forma para avanzar‘.

Según consideró, ‘en algún momento habrá una decisión y nosotros vamos a colabora en lo que sea necesario. Si hay que llevar controles lo haríamos. Si así fuera, nos adaptaremos con el dispositivo de seguridad, pero la decisión final no la tengo‘.