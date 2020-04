El Frente de Todos hace “una oposición destructiva”

Castronovo criticó duramente a los ediles de la oposición y afirmó que Provincia no envía la coparticipación y que Nación no está ayudando en la obra pública.

El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Marcelo Castronovo, se refirió al proyecto presentado por el bloque Frente de Todos, de otorgar créditos municipales por 150 mil pesos, asegurando que “es de una irresponsabilidad que no tiene nombre”.

La iniciativa en cuestión es una Ordenanza que estaría destinada a comerciantes y emprendedores que no fueron alcanzados por las excepciones del decreto nacional 297/2020.

Irresponsables

Al respecto, Castronovo afirmó: “Ellos quieren que la Municipalidad les dé a estos comerciantes y emprendedores un crédito de 150 mil pesos”.

Lo cual consideró que “es una irresponsabilidad que no tiene nombre. Esto no es hacer oposición y tampoco ayudar al gobierno. Hace unos 15 días el Intendente –José Zara- reunió a los presidente de bloque y hubo un compromiso de acompañar, pero bueno esto no es acompañar”.

Sobre la iniciativa de la oposición Castronovo expresó: “Preguntaría antes que nada de dónde se sacan la plata, de qué lugar, porque esa es plata que al gobierno municipal le está faltando porque hay una merma en la entrega del 40 por ciento por parte de la provincia y porque de obra pública, desde diciembre del año pasado no pagan”.

En este orden, recordó que “el Municipio afrontó en diciembre pasado de sus propios recursos el pago de certificados de las 53 viviendas. Desde diciembre hasta acá, para que los obreros tengan continuidad laboral, el Municipio aportó 30 millones de pesos”.

Dicha obra es financiada en un 80 por ciento con fondos de Nación y 20 por ciento de Provincia, “pero hasta ahora no han enviado la plata, se sigue haciendo cargo el Municipio”.

Entonces, pidió, “que le digan al Gobernador –Axel Kicillof- o al Presidente –Alberto Fernández- que envíe los recursos a Patagones, porque hasta ahora se ha utilizado plata del Municipio para ayudar a los vecinos. La verdad que es una irresponsabilidad del Frente de Todos salir a los medios a decir esto”.

Añadió que la oposición no debe salir y hablar de este modo, “cuando no conocen los números de la Municipalidad, no saben si por la falta de coparticipación podemos afrontar servicios, pagar salarios, esto es una oposición pobre”.

Insistió en que 15 días atrás “hablamos de hacer proyectos en común y salen ahora con esto. No puede haber este egoísmo de salir a tirar semejante idea y no saber de dónde sacar la plata, no es una oposición constructiva, es destructiva”.

Finalmente expresó que “todos queremos que los comerciantes tengan una ayuda, pero hay que decir de dónde sale la plata”.