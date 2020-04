Investigan un incendio en el edificio de Seguridad

Personal de Bomberos investiga las causales de un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y Bertorello, en Carmen de Patagones, donde se construye el edificio de Seguridad.

El hecho

Consultado al respecto, el subsecretario de Seguridad Ciudadana de Patagones, Sandro Pino, informó que el incendio se registró alrededor de las 2 de la madrugada y que se investiga si fue intencional o accidental.

En el lugar había herramientas de trabajo y elementos necesarios para la construcción.

“Por el momento no sabemos qué fue lo que ocurrió y no lo sabremos hasta que no estén las pericias" afirmó Pinal al tiempo que añadió que "eso rra un obrador de la empresa que lleva adelante las construcción del edificio de Seguridad. Había algunas herramientas, pero no sabemos si fue un incendio accidental o intencional, se está investigando”, afirmó el funcionario.