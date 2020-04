En conversación con Noticias, Castronovo expresó que “el presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue muy didáctico y claro en sus objetivos, que por supuesto que estamos acompañando”.

Luego de eso “el Gobernador –Axel Kicillof- mandó un mensaje diciendo que la cuarentena continúa y que se va a analizar, como lo harán los Intendentes, y como se que lo está haciendo José Zara, la posibilidad de administrar la cuarentena. Entonces si nuestros gobernantes analizarán en la semana y el Presidente recibirá las propuestas de los gobernadores, por flexibilización, de en qué zonas se podría permitir una vida normal, entre comillas. Me parece que debemos esperar. Tenemos que ser responsables con lo que decimos”.

Y añadió que “quienes salimos a los medio y llegamos a los vecinos no podemos salir y hablar de blindaje y una vida común. Patagones tiene dos accesos, uno norte y otro sur. Fundamentalmente convivimos con Viedma, no podemos hablar de blindaje porque no generamos para autoabastecernos”.

De todos modos, rescató que “el resultado está aquí a la vista, no hay casos en Viedma, ni en Patagones, por eso pido responsabilidad porque esto se puede mal interpretar y el vecino saldrá a llevar una vida normal y no es tiempo, tenemos que ser prudentes”.

En este marco, añadió: “Creo que en corto plazo podemos llegar a una vida normal como teníamos antes, con un gran aprendizaje en cuanto a solidaridad y responsabilidad con nuestros pares”.

Finalmente señaló que “tenemos que seguir en esta senda, sino veamos lo que pasa en EEUU” y remarcó que “esto no es una cuestión partidaria, sino de responsabilidad social”.