Cuadrado fue rechazado en Boca y Tiro Federal

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado es, tal vez, uno de los referentes de la Selección Colombia. Con más de 300 partidos disputados en Europa, el futbolista de Juventus es una figura de renombre mundial. Sin embargo, su destino quizás podría haber sido distinto luego de que revelara que dos clubes argentinos lo rechazaron cuando era chico: Boca Juniors... ¡y Tiro Federal!

"Estuve en Argentina por mucho tiempo, pero no se me dieron las cosas. Estuve en Tiro Federal, también me hice unas pruebas en Boca, pero al final las cosas no se me dieron. De todas formas, me sirvió porque pude tener experiencia con la forma de trabajar en Argentina. Todo sirve y cuando va pasando el tiempo, todo lo que pasa ayuda también", confesó el futbolista en diálogo con Canal RCN.

Cuando amplió sobre el tema y explicó los motivos por los cuales tanto el club de la Ribera como el conjunto rosarino lo dejaron libre, Cuadrado sostuvo que era "muy chiquito y flaquito".

A pesar de esto, el colombiano de 31 años terminó teniendo una gran carrera en Europa, que comenzó en Udinese de Italia y siguió en clubes como Lecce, Fiorentina, Chelsea y Juventus. En total, Cuadrado ganó dos títulos con el equipo inglés y ocho con la Vecchia Signora, una cantidad de campeonatos para nada despreciables. ¿Se arrepentirán ahora de haberlo dejado ir en Argentina?