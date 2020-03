La UNRN dictó medidas preventivas contra el coronavirus

El rector Del Bello informó que no correrán las faltas por 14 días para estudiantes de la UNRN que provengan de países afectados. Además, se suspendieron todo tipo de viajes a esos territorios que comprenden China, Japón, Corea y Europa.

El rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello, anunció que los estudiantes que provengan de países de riesgo por coronavirus podrán tomarse días y no correrá la inasistencia para ellos.

En este sentido, comunicó: "Si bien somos una institución autónoma, ejercemos responsablemente la autonomía y adherimos a los protocolos de prevención de Salud, del lavado de las manos con agua y jabón, de no llevarse las manos a la nariz, de estornudar y tener un pañuelo descartable y tirarlo a un cesto y en algunos lugares tener alcohol en gel".

Así remarcó: "Aquellos que están viniendo de los países que están afectados, Japón, Corea, China y países europeos, estarán en un período de 14 días en sus hogares como medida preventiva. Suspenderemos también los viajes al exterior por única vez con esos países por movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. Tenemos que estar muy atentos a esta situación, así que analizamos caso por caso los hechos que están ocurriendo".

"Si llega alguien de un país afectado, al margen de las regulaciones que tiene el Estado nacional, que tiene Ezeiza o los puntos de ingresos fronterizos al país, la Universidad tiene que ejercer responsablemente esta tarea. Esta tarea no sólo va a comprender a los docentes y a los no docentes, sino que instamos a los estudiantes que provengan de esos países que en estos días se queden en sus casas. No serán registradas las inasistencias por estas razones, debidamente justificadas, es importante que nos protejamos todos" completó Del Bello.