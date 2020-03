El Concejo Deliberante solicita gestiones ante la empresa ABSA

Ante el intenso calor que se registró en los últimos días el problema de la falta de agua se hizo nuevamente presente en la localidad de Stroeder, situación que generó descontento en la población.

Frente a esta situación, en la segunda sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante el concejal Ricardo Marino, del interbloque Frente de Todos, presentó un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad.

Proyecto

En dicha iniciativa el edil solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que ‘intervenga ante ABSA Delegación Patagones a los efectos se proceda a realizar las tareas de acondicionamiento, previa inspección ocular, como el cerramiento con paredón de todo el predio donde se emplaza la planta de Stroeder‘.

Además, solicita ‘la reparación del caño de impulsión y bajada del tanque levado, el cierre de mallas de las cañerías existentes y el cambio de las cañerías que se encuentran obsoletas, como asía también la extensión de la red de agua potable‘.

A la par de estas acciones, se solicitó ‘al Señor Intendente Municipal, Ing. José Luis Zara, gestione una audiencia con el Presidente de Aguas Bonaerenses, Germán Ciucci, a los efectos de plantear la problemática en la provisión del agua‘.

Planteo

En conversación con Noticias, Marino expresó que ‘ya asumieron las nuevas autoridades de ABSA por lo cual debemos pedir una audiencia con carácter de urgente para poder plantear personalmente la preocupación que tenemos en nuestro pueblo‘.

La última semana de calor, expresó, ‘fueron días difíciles, sin presión en las cañerías no se pudieron llenan los tanques de agua, esto genera muchas consecuencias porque al no haber agua no se puede prender lavarropas, no se puede limpiar, hay que esperar hasta la madrugada para que recién ahí suba un poco de agua‘.

La falta de agua ‘es un tema que tenemos todos los años y en estos días de calor se sufre mucho, así que de manera urgente tenemos que pedir una audiencia con las nuevas autoridades provinciales y buscar una solución al problema‘.

La localidad

Otra necesidad planteada por el edil es la de realizar la ampliación de la red de agua potable y cierre de mallas en la localidad de Stroeder.

Actualmente ‘son 1.100 los usuarios que poseen conexión a la red, requiriéndose de unos 7.000 mts de caño para poder realizar la conexión a todos los domicilios de la localidad‘.