Miguel Mateos pasó por Patagones en su máxima expresión

"Ésta es una noche de rock, nada de reggaeton" fue lo que dijo Miguel Mateos al abrir la tercera noche de la Fiesta de la Soberanía, la cual contó con cientos de personas que cantaron cada uno de sus éxitos.

El espectáculo del multipremiado cantautor fue un subibajas de emociones. Enamoró a la tribuna con sus canciones de piano, llamó a la reflexión para extirpar la cosificación de la mujer a través de la música, recordó a los desaparecidos del ARA San Juan e hizo saltar a todos con sus hits más populares.

El músico de 66 años también presentó nuevos temas de su último disco "Undotrecua".

Entre el repertorio de un poco más de dos horas, Mateos nombró a Patagones al menos 50 veces y agradeció todo el cariño expresado por los vecinos que concurrieron a la noche de fiesta.

"Tira para arriba" fue el broche de oro. Antes cantó "Cuando seas grande", "Es tan fácil romper un corazón", "Llámame si me necesitas", "Bailo con mi sombra en la pared", "Perdiendo el control", "Obsesión", "Corazón de Wifi" dedicado a la memoria de los desaparecidos del ARA San Juan y otras creaciones con alta carga significativa en sus letras.

En conferencia de prensa, Mateos habló sobre sus sensaciones de estar en Patagones, acompañado por los intendentes de Patagones José Zara y de Viedma Pedro Pesatti, la coordinadora de la Fiesta y titular de la Agencia de Recaudación Mariana Heredia, la directora de Cultura Mónica Badillo y el presidente del Concejo Deliberante Julio Constantino.

Ante la prensa comentó su satisfacción por la riqueza de artistas que hay a nivel nacional en cada una de las fiestas tradicionales. "Es maravilloso lo que pasa durante el verano argentino y la mixtura, el marinaje, el mestizaje de nuestra música", al tiempo que se mostró alegre "por ver a la familia reunida, casi dos o tres generaciones, soy un afortunado de ver, de compartir y que de alguna manera se herede ese amor por la música nacional".

Consultado sobre la llave de mantenerse en vigencia durante 40 años, dijo: "La clave es amar lo que uno hace y llevarlo adelante sea como fuere. Hago esto por vocación, obviamente es mi profesión, vivo de esto. Pero además seguí estudiando y sigo estudiando, estoy componiendo una ópera para el 2021, que es una ópera de rock con orquesta, coro y cantantes, así que sigo evolucionando y no me dejo estar. No me repito, convivo con lo nuevo y lo clásico, no me quedé quieto y seguí trabajando en pos de ser mejor".

En cuanto a pisar suelo maragato, cuya última visita había sido en 1985, expresó que si bien hace tiempo que viene aquí "disfruto de las fiestas populares, las había dejado de hacer y este año me propuse hacerlas e hice como seis o siete".

Videos